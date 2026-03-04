Підтримати
“Жила для всіх, забуваючи про себе”: згадаємо лікарку з Маріуполя Ірину Безобразову, яка загинула під час бомбардувань

Ганна Назарова
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — сімейна лікарка з Маріуполя Ірина Безобразова. Жінка загинула під час блокади Маріуполя у березні 2022 року. 

Про загибель Ірини Безобразової написали знайомі у групі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.

“Ми довго шукали тебе, сподівались на краще, але дива не сталося. До останньої хвилини виконувала клятву Гіпократа. Нам буде тебе не вистачати”,написали в групі.

Ірина Безобразова народилася 3 лютого 1953 року. Навчалася в Кемерівському медичному інституті. З 1977 року працювала лікаркою. Була сімейною лікаркою у Маріуполі. Працювала  в амбулаторії №6 ЦПМСП №5 на мікрорайоні Східному.

“Вона жила для всіх, але забувала про себе. Вічна пам’ять” написала подруга лікарки.

Ірина загинула 12 березня 2022 року від уламкового поранення. Поховати її на Старокримському цвинтарі змогли 5 травня 2022 року. 

Світла пам’ять загиблій.

