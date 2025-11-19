Очільник Бахмутської МВА Олексій Рева. Ілюстративне фото: з особистої сторінки у Facebook

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Бахмутська міська військова адміністрація у четвер, 20 листопада, проведе нову пряму лінію з громадянами. Цього разу дзвінки від жителів громади прийматиме начальник ВА Олексій Рева. На запитання він відповідатиме протягом однієї години.

Нову пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Триватиме пряма лінія від 12:00 по 13:00. Зацікавлених закликали звертатися у цей час за номером:

+38 ( 095) 02-45-075

Це вже друга пряма лінія з Бахмутською міською ВА за листопад, а також перша пряма лінія з вересня, до якої доєднається Олексій Рева.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном також з начальником ВА Олексієм Ревою, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому.