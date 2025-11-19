Підтримайте Вільне Радіо
Бахмутська міська військова адміністрація у четвер, 20 листопада, проведе нову пряму лінію з громадянами. Цього разу дзвінки від жителів громади прийматиме начальник ВА Олексій Рева. На запитання він відповідатиме протягом однієї години.
Нову пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.
Триватиме пряма лінія від 12:00 по 13:00. Зацікавлених закликали звертатися у цей час за номером:
Це вже друга пряма лінія з Бахмутською міською ВА за листопад, а також перша пряма лінія з вересня, до якої доєднається Олексій Рева.
Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).
Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.
Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.
Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном також з начальником ВА Олексієм Ревою, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому.