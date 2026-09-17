Жителі Краматорської громади можуть отримати будинок у селі: як повідомити про потребу

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У Краматорській громаді запустили опитування, аби дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті. А ті, хто вже знайшли собі таке житло, — також можуть звертатися. Більше про програму та як дати про себе знати — читайте далі.
Про ініціативу розповіли у Краматорській МВА.
Краматорська громада бере участь в експериментальному урядовому проєкті “Будиночок в селі”, тож місцевій владі потрібно визначити: чи потребують переселенці таке житло. Тих, хто розглядає цю можливість та відповідає критеріям, — просять заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.
Зазначимо, що заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.
Разом із тим краматорці, які вже знайшли будинок вартістю до 500 тисяч гривень у сільській місцевості та готові в ньому жити на умовах ініціативи, можуть повідомити про це місцевій владі на електронну скриньку: [email protected].
“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:
На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.
Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.