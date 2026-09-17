Жителі Краматорської громади можуть отримати будинок у селі: як повідомити про потребу

Будинок у селі. Ілюстративне фото: Pexels

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У Краматорській громаді запустили опитування, аби дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті. А ті, хто вже знайшли собі таке житло, — також можуть звертатися. Більше про програму та як дати про себе знати — читайте далі.

Про ініціативу розповіли у Краматорській МВА.

Краматорська громада бере участь в експериментальному урядовому проєкті “Будиночок в селі”, тож місцевій владі потрібно визначити: чи потребують переселенці таке житло. Тих, хто розглядає цю можливість та відповідає критеріям, — просять заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

Зазначимо, що заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.

Разом із тим краматорці, які вже знайшли будинок вартістю до 500 тисяч гривень у сільській місцевості та готові в ньому жити на умовах ініціативи, можуть повідомити про це місцевій владі на електронну скриньку: [email protected].

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

наявна довідка про взяття на облік ВПО;

відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;

мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;

не отримувати компенсацію за знищену домівку;

протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.