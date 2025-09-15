Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Покровській громаді відкрили прийом документів для виплати щорічної грошової допомоги жителям громади на честь Дня людей похилого віку. По 500 гривень планують виплатити місцевим, які вже досягли віку 90 років. Втім, для такої допомоги потрібно зібрати набір документів.

Про початок прийому документів для виплати щорічної допомоги повідомили у пресслужбі Покровської міської ВА. Подробиці стосовно цього виду допомоги доступні у розпорядженні начальника військової адміністрації Сергія Добряка від 6 вересня 2023 року.

Виплату проводить управління соціального захисту населення Покровської міської ради. Для отримання допомоги потрібно подати особисту заяву із зазначенням реквізитів поточного рахунку в банку. До заяви необхідно додати копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією місця проживання), ідентифікаційного коду та довідки ВПО — за наявності.

Папери можна подати особисто у Дніпрі, на вулиці Володимира Антоновича, 56, або надіслати поштою.

Зацікавлених в отриманні допомоги закликають звертатися за додатковими інструкціями за номерами телефонів:

+38 (095) 399 90 55;

+38 (099) 323 89 99.

Розмір допомоги, згідно з розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка від 6 вересня 2023 року, досі залишається незмінним — 500 гривень на людину. Гроші надсилають як поштою, так і на банківські рахунки.

Виплату можна отримати один раз на рік незалежно від того, яку допомогу отримувач отримував раніше у поточному році.

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала новий етап приймання заявок на виплату грошової допомоги українцям. Гуманітарна організація планує знову виділити кошти домогосподарствам, які були змушені покинути свій дім через війну, проживають у зоні активних бойових дій або повернулися на деокуповану територію.