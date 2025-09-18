Як у Старомлинівській громаді отримати довідки з Трудового архіву

Документи в архіві. Ілюстративне фото: Львівська МВА

З жовтня 2025-го жителі Старомлинівської громади знову зможуть отримувати довідки в Трудовому архіві. Раніше його мали закрити через брак фінансування. Документи, які зберігалися в установі потрібні, аби підтвердити стаж роботи.

Про це повідомили у Старомлинівській СВА.

З 1 жовтня 2025 року комунальна установа “Трудовий архів Комарської сільської ради” знову видаватиме довідки, які необхідні для підтвердження стажу роботи. Отримати документи можуть мешканці Старомлинівської громади, які знаходяться на підконтрольній уряду України території.

Звернення прийматимуть з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 — потрібно телефонувати за номером: +38 (050) 567-61-66. Також у них є електронна скринька — [email protected].

Зазначимо, після децентралізації у 2021-му Великоновосілківська, Комарська та Старомлинівська сільради вирішили фінансувати програму об’єднаного Трудового архіву. До 2025 року всі документи, за якими підтверджували стаж у колишніх колгоспах, зберігалися у Великоновосілківській громаді.

Нагадаємо, у липні 2025-го Великоновосілківська сільрада перестала фінансувати об’єднаний зі Старомлинівською громадою Трудовий архів. Тоді місцеві не могли отримати потрібні довідки, однак проблему обіцяли вирішити.