Жителям Добропільської громади 11 вересня погодили ще 248 житлових сертифікатів

Наслідки російської атаки на Добропілля 16 липня. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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Спеціальна комісія при Добропільській міській військовій адміністрації розглянула 11 вересня ще 304 заяви на компенсації за зруйноване житло на території громади. У результаті 248 заявникам вирішили надати житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”, 11 людям відмовили, а ще 48 звернень призупинили. Публікуємо перелік адрес, власникам нерухомості за якими погодили компенсації.

Про результати розгляду заяв на компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного рішення комісії від 11 вересня 2026 року. Документ розміщений на сайті Добропільської міської ВА.

248 сертифікатів отримають власники житла за наступними адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 28;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 32;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 15;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 23;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 26;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 45;

місто Добропілля, вулиця Ременного, будинок 11;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 19;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 105;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 117;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 119;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 67;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 27;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 13;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 24;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 39;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 6;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 12;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 19;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 28;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, провулок Санаторний, будинок 24а;

місто Добропілля, провулок Широкий, будинок 4а;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, с. Новоукраїнка, сел. Шевченко, сел. Чернігівка, с. Ганнівка, сел. Святогорівка, с. Рубіжне, сел. Новий Донбас;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 5;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 10;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 31;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 9;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 8.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, Добропільська міська військова адміністрація попередила мешканців громади про зміну контактних номерів двох місцевих комісій: з обстеження пошкоджених об’єктів та з розгляду питань компенсації за майно, знищене внаслідок збройної агресії Росії. Нові номери діють від понеділка, 7 вересня.