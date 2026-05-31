На Донеччині проводять фотофлешмоб до Дня батька. Фото: ДонОДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До Дня батька жителів Донеччини запрошують долучитися до обласного фотофлешмобу “Тато — захисник своєї сім’ї та своєї країни”. Учасники можуть надіслати світлини, які відображають роль батька в житті родини та суспільства.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

Фотофлешмоб організував Донецький палац молоді “Юність”. До участі запрошують усіх охочих. Світлини можуть розповідати про батьків, які служать у лавах Збройних сил України, займаються волонтерською діяльністю або щодня підтримують своїх дітей та родини в цивільному житті.

Організатори пропонують ділитися фотографіями родинних зустрічей, спільного дозвілля, праці та іншими кадрами, які демонструють зв’язок між поколіннями. Під час оцінювання особливу увагу звертатимуть на природність світлин, щирість емоцій та повагу до особистості.

Для участі необхідно до 10 червня 2026 року включно надіслати на електронну адресу [email protected] заповнену заявку та фотографію. У темі листа потрібно вказати “Тато-захисник”.

Після завершення прийому робіт на офіційній сторінці Донецького Палацу молоді “Юність” у Facebook проведуть онлайн-голосування за приз глядацьких симпатій. Воно триватиме з 12 до 15 червня.

Раніше ми писали, що вишиванку подали до Списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО.