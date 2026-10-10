Опитування про потреби жителів Дружківської громади: як долучитися

Стела на в’їзді у Дружківку. Фото: УГС

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Громадська організація “Мотиваційне коло” проводить опитування серед жителів Дружківської громади, аби з’ясувати, які труднощі вони мають і якої допомоги потребують. Відповіді планують врахувати під час організації підтримки й подальшого відновлення громади.

Про опитування повідомили у громадській організації “Мотиваційне коло”.

На заповнення анкети знадобиться до 30 хвилин. Організатори особливо закликають долучитися людей старшого віку, людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, одиноких матерів та жителів сільських населених пунктів.

Якщо комусь складно заповнити анкету самостійно (наприклад, через відсутність інтернету чи потрібного пристрою або труднощі із зором, слухом чи пересуванням), організатори просять рідних, друзів і сусідів допомогти таким людям взяти участь в опитуванні.

Відповіді допоможуть визначити актуальні потреби мешканців і врахувати їх під час організації допомоги та подальшого розвитку громади.

Заповнити анкету можна за посиланням.

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