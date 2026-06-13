Жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі 15, 17 та 19 червня 2026 року прийматимуть фахівці управління соцзахисту. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

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З 15 до 19 червня 2026 року для жителів Торецької громади фахівці управління соціального захисту населення будуть проводити прийом у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація: Прийоми пройдуть:

з 10:00 до 14:00 у період з 15 до 19 червня за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;

з 09:00 до 14:00 15, 17 та 19 червня за адресою: м. Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;

з 10:00 до 14:00 у період з 15 до 19 червня за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питаннями щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54 або (066) 456-71-70.

Нагадаємо, Світлодарська громада збільшила фінансування програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2026 рік. Документ передбачає закупівлю путівок для 40 дітей, компенсацію відпочинку ще для семи та додаткові заходи підтримки дітей пільгових категорій.