Які інвестиційні плани Шахівської громади до 2029 року

Інвестиційні плани Шахівської громади на 2027-2029 роки. Архівне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Шахівська громада визначила три напрями, у які планує вкладати кошти протягом трьох років. Це житло для мешканців громади, розвиток комунального підприємства “Шахове-2016”, а також освіта й дозвілля в умовах релокації. Загалом на ці напрямки передбачили близько 660 млн грн, причому більшість грошей громада розраховує залучити ззовні.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Шахівської громади на 2027–2029 роки.

Загальний орієнтовний обсяг публічних інвестицій на три роки становить трохи більше 660 млн грн. Їх розподілили між трьома напрямами:

581 млн грн — житло;

40,1 млн грн — економічна діяльність та розвиток КП “Шахове-2016”;

38,9 млн грн — освіта і наука.

Найбільше інвестицій планують на 2029 рік — близько 388,9 млн грн. На 2028-й передбачили близько 174,2 млн грн, а на 2027-й — близько 96,9 млн грн.

Ці суми не означають, що всі гроші вже є у бюджеті громади. У плані йдеться про орієнтовний обсяг публічних інвестицій та кошти, які громада розраховує залучити з різних джерел. Адже середньостроковий план ще не гарантує фінансування всіх запланованих ініціатив. Проєкти та програми мають пройти оцінку та пріоритезацію. Після цього ті з них, які відповідатимуть визначеним напрямам, зможуть включити до єдиного портфеля публічних інвестицій громади та претендувати на фінансування.

Майже усі заплановані інвестицій хочуть спрямувати на житло

Найбільшим напрямом у плані стало житло — на нього припадає близько 88% усіх запланованих інвестицій. Протягом трьох років на цей напрям передбачили 581 млн грн:

61 млн грн — у 2027 році;

146 млн грн — у 2028 році;

374 млн грн — у 2029 році.

У документі цей напрям називають “Відновлення житла”. Його мета — забезпечити житлом мешканців Шахівської громади, які залишили домівки через війну. Окремо у плані йдеться про житло для соціально вразливих категорій населення та виконання зобов’язань громади щодо забезпечення житлом дітей-сиріт. Також у громаді розраховують створювати умови для повернення людей, які через бойові дії тимчасово виїхали за межі України.

Ще один напрям — службове житло. У документі зазначають, що воно може допомогти залучати та закріплювати працівників у бюджетній сфері та на комунальних підприємствах громади.

Нині рівень забезпечення мешканців громади житлом у плані оцінюють у 1%. У 2027 та 2028 роках цей показник хочуть довести до 8%, а у 2029-му — до 28%.

Окремо визначили показник реалізації будівництва та реконструкції житла. Нині його оцінюють у 0%, на 2027 рік планують 5%, на 2028-й — 10%, а на 2029-й — 20%.

Ще блзько 40 млн грн планують спрямувати на розвиток комунального підприємства

Другий напрям інвестицій стосується економічної діяльності. На нього протягом трьох років передбачили 40,1 млн грн: близько 21,2 млн грн у 2027 році, 12,7 млн грн у 2028-му та 6,2 млн грн у 2029-му.

Гроші планують спрямувати на створення багатопрофільного виробничо-комерційного комплексу КП “Шахове-2016” для розвитку малого та середнього підприємництва.

У громаді розраховують розширити перелік послуг комунального підприємства та збільшити обсяги його господарської діяльності. До 2029 року обидва показники у плані хочуть довести до 100%.

Цей напрям також має створити нові робочі місця. У документі зазначають, що пріоритет у працевлаштуванні планують надавати ветеранам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць — якщо їхня кваліфікація відповідатиме посаді.

Майже 39 млн грн передбачили на освіту та дозвілля в умовах релокації

Третій напрям — “Освіта і наука”. На нього у 2027–2029 роках передбачили 38,9 млн грн.

Зокрема:

близько 14,7 млн грн — у 2027 році;

близько 15,5 млн грн — у 2028-му;

8,7 млн грн — у 2029-му.

Ці інвестиції планують спрямувати на створення умов для освіти, культури, фізичної культури та молодіжної політики в умовах релокації громади. У самому плані цей напрям віднесли до позашкільної освіти.

Нині забезпеченість мешканців відповідною інфраструктурою у документі оцінюють у 10%. У 2027 році показник планують підвищити до 40%, у 2028-му — до 75%, а у 2029-му — до 100%.

Звідки Шахівська громада плануює брати гроші

Із загальних 660 млн грн на власний загальний фонд громади припадає 5,5 млн грн. Причому його обсяг у плані поступово зменшується: 2,5 млн грн у 2027 році, 2 млн грн у 2028-му та 1 млн грн у 2029-му.

Найбільше — 614,4 млн грн — громада розраховує залучити від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. У документі серед можливих джерел називають міжнародну технічну допомогу, гранти та інші ресурси.

Ще близько 40 млн грн у фінансовій структурі плану віднесли до коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн державними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій або часток належать Шахівській сільській раді.

Раніше ми розповідали про інвестиційні плани Добропільської громади, де акцент ставлять на соціальне житло. На житло для переселенців розраховують інвестувати у Бахмутській громаді, а у Селидівський громаді, крім житла планують спрямувати кошти також і на стаціонарний догляд.