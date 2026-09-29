Покровська громада планує вкладатися в житло, соцсферу та освіту: скільки коштів хочуть інвестувати до 2029 року

Памʼятний знак “Покровськ” у Дніпрі. Фото: Покровська МВА

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Покровська громада визначила, у що планує інвестувати протягом 2027-2029 років. Найбільше коштів орієнтовно можуть спрямувати на соціальне житло та послуги для людей, які живуть у релокації. Серед інших пріоритетів — освіта, культура, реабілітація та психічне здоров’я, спортивні центри для переселенців і підтримка підприємців. Загальний орієнтир на три роки — 123,66 мільйона гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Покровської громади на 2027–2029 роки.

У документі визначили сім галузей, які громада вважає пріоритетними на найближчі три роки: житло, соціальну сферу, освіту, охорону здоров’я, спорт і молодіжну політику, культуру та економічну діяльність.

Для довідки: Загальний орієнтовний граничний обсяг інвестицій Покровської громади на три роки становить 123,66 мільйона гривень. За роками суми поступово зменшуються: на 2027-й визначили 45,5 мільйона;

на 2028-й — 39,7 мільйона;

на 2029-й — 38,46 мільйона гривень. Однак це не затверджені видатки майбутніх бюджетів, а орієнтовні граничні обсяги інвестицій. Тому документ не гарантує, що всі плани реалізують саме в таких обсягах. Надалі проєкти за визначеними напрямами зможуть включати до Єдиного проєктного портфеля громади та вже тоді претендувати на фінансування з місцевого бюджету та/або державну підтримку.

План готували з урахуванням нинішнього становища Покровської громади — значна частина її мешканців та установ працюють і живуть у релокації. У самому документі зазначають, що напрями інвестування визначали з огляду на актуальні потреби мешканців.

Майже половина запланованих інвестицій — на соціальне житло

Найбільший фінансовий пріоритет на три роки — житло. На цей напрям визначили гранично 60 мільйонів гривень: по 20 мільйонів на кожен рік. Гроші планують спрямовувати на створення фонду соціального житла для окремих категорій населення.

Нині, за оцінкою самої громади, соціальним житлом забезпечені лише 5% родин, які його потребують. Якщо плани вдасться втілити, показник прагнуть довести до 54% у 2027 році, 91% у 2028-му та 100% у 2029-му.

Але у документі не уточнюють, скільки саме квартир чи будинків для цього потрібно створити.

Ще 40 мільйонів гривень можуть спрямувати на соціальні послуги для релокованої громади

Другий за обсягом напрям — соціальна сфера, для якої визначили гранично 40 мільйонів гривень. Із них 20 мільйонів припадають на 2027 рік, ще по 10 мільйонів — на наступні два роки. Ці інвестиції мають піти на розвиток інтегрованих соціальних послуг.

Окремо в плані звертають увагу на людей похилого віку, яким потрібне підтримане проживання. Нині, за оцінкою громади, ця потреба взагалі не забезпечена. У 2027 році ситуацію змінити ще не розраховують, а у 2028-му прагнуть уже повністю закрити потребу в таких послугах.

Комплексними соціальними послугами зараз охоплена половина мешканців релокованої громади. У 2027 році цю частку хочуть збільшити до 62%, у 2028-му — до 72%, а до 2029 року охопити такими послугами планують усіх, хто їх потребує.

Школи хочуть забезпечити технікою для дистанційного навчання, а частину учнів — транспортом

На освіту протягом трьох років орієнтовно закладають 11,5 мільйона гривень. Інвестувати планують у сучасні лабораторії, майстерні та кабінети, техніку для дистанційного навчання, обладнання дитсадків і транспорт для школярів.

Зараз лише близько 20% шкіл громади забезпечені сучасним цифровим обладнанням, зокрема STEM-лабораторіями та комп’ютерною технікою. Так само оцінюють і забезпеченість засобами для дистанційного навчання. До 2029 року обидві потреби прагнуть закрити повністю.

Окремо планують створювати та оснащувати міжшкільні осередки для викладання “Захисту України”. Нині таких повністю обладнаних осередків у громаді немає, а вже до 2028 року ними хочуть забезпечити всі заплановані заклади.

Для дитсадків передбачають сучасну техніку, ІТ-обладнання, спеціалізовані програми та інтерактивні засоби. Зараз ними, за оцінкою громади, заклади не забезпечені, а до 2029 року відповідний показник хочуть довести до 60%.

Ще один напрям — шкільний транспорт. Нині потребу в підвезенні учнів у документі оцінюють на 0%. У 2027 році транспортом хочуть охопити 60% тих, хто його потребує, та на стільки ж оновити або створити парк автотранспорту для перевезення школярів. Для наступних років очікування щодо показників не визначали.

Закладам культури в релокації хочуть облаштувати приміщення

На культуру та інформацію передбачили гранично пʼять мільйонів гривень на три роки: один мільйон у 2027 році та по два мільйони у наступні два роки. Напрям сформульований як відновлення та розвиток інфраструктури закладів культури в умовах релокації.

Нині рівень забезпечення таких закладів належно облаштованими приміщеннями для повноцінної роботи оцінюють у 0%. У 2027 році хочуть забезпечити половину потреби, у 2028-му — 80%, а у 2029 році — 100%.

Спортивно-молодіжні центри Покровської громади планують створювати в евакуації

Ще 4,46 мільйона гривень орієнтовно планують на спорт, фізичне та молодіжне виховання: мільйон у 2027 році, два мільйони у 2028-му та 1,46 мільйона у 2029 році.

У цьому напрямі громада прямо орієнтується на роботу поза Покровськом. У плані йдеться про створення мережі спортивно-молодіжних центрів Покровської громади в евакуації.

Оцінювати результат планують за тим, наскільки переселенці з громади матимуть доступ до безоплатних спортивних клубів у місцях компактного проживання. Нині рівень такого забезпечення оцінюють у 33%. У 2027 році його прагнуть довести до 67%, а у 2028-му вже повністю закрити потребу.

Реабілітація та психічне здоров’я: на медицину визначили 1,7 мільйона гривень

На охорону здоров’я у трирічному плані припадає 1,7 мільйона гривень: один мільйон у 2027 році та 700 тисяч у 2028-му.

Інвестувати хочуть у розвиток фізіотерапевтичних і реабілітаційних послуг, а також центру психічного здоров’я та психосоціальної допомоги.

Нині обидва напрями у документі оцінюють як незабезпечені. До 2028 року відповідні потреби прагнуть закрити повністю, хоча реабілітаційні та фізіотерапевтичні кабінети планують розвивати вже з 2027-го.

Для підприємців планують розвивати цифрові сервіси

Найменше серед семи пріоритетних галузей передбачили на економічну діяльність — 1 мільйон гривень. Увесь цей обсяг припадає на 2027 рік. Його планують спрямувати на цифрові сервіси для підтримки малого та середнього бізнесу.

Нині такими сервісами підприємці громади не охоплені, а до 2028 року їх прагнуть зробити доступними для всіх. Також планують розвивати консультаційну підтримку — за два роки нею хочуть охопити половину зареєстрованих підприємців.

Раніше ми розповідали, що наприкінці літа в Одесі відкрили ще один інформаційно-консультаційний центр ЦНАПу для жителів Покровської громади. Відвідувачів там приймають з 09:00 до 16:00.