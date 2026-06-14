У 2026 році для ВПО, які орендують житло в безпечному регіоні, діють дві програми допомоги. За ними держава може компенсувати їм не лише частину комунальних платежів, а й витрати на винайм житла. Пояснюємо, хто має право на кожну з цих програм, куди звертатися та які документи для цього потрібні.

Чи можуть переселенці отримувати житлову субсидію Життя в евакуації не є перепоною для отримання житлової субсидії. Станом на 2026 рік переселенці можуть претендувати не лише на відшкодування вартості комунальних послуг, а й на окрему субсидію на оренду житла. Це дві різні програми допомоги: перша покриває частину витрат на комунальні послуги, друга — частину витрат на найм житла. Для оформлення житлової субсидії на комунальні послуги укладати договір найму або оренди житла не потрібно — достатньо фактично проживати за адресою та сплачувати комунальні послуги. Водночас для окремої субсидії на оренду житла договір найму потрібен: його підписують переселенець і власник житла. Склад домогосподарства заявник зазначає у декларації. Згода власника орендованого житла для призначення субсидії на комунальні послуги не потрібна. Отримання житлової субсидії жодним чином не тягне за собою зміну форми власності житла.

Субсидія на оренду житла для ВПО

З 29 січня 2025 року в Україні діє окрема програма підтримки — субсидія на оренду житла для ВПО. Її мета — компенсувати частину витрат на найм житла переселенцям, які вимушено покинули свої домівки внаслідок збройної агресії Росії.

Скористатися програмою можуть переселенці, які відповідають одному з таких критеріїв:

перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих і не мають там власного житла площею більш ніж 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї;

їхнє житло знищене або пошкоджене до непридатного для проживання ступеня, і відомості про це внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Додаткові умови призначення субсидії на оренду:

витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу сім’ї;

ВПО не отримують щомісячної допомоги на проживання;

ВПО не беруть участь у програмі “ Прихисток ”.

Розмір допомоги розраховують індивідуально — з урахуванням доходу сім’ї, кількості людей, що проживають разом та граничної вартості оренди в регіоні. Субсидію призначають на 6 місяців. Є можливість продовження, але загалом отримувати субсидію можна щонайбільше рік поспіль.

У якому випадку переселенець не отримає субсидію

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не може одночасно призначатися за фактичним та зареєстрованим місцем проживання людини. Наприклад, якщо переселенець отримує субсидію в Донецькій області за місцем реєстрації, він не може оформити її додатково за місцем фактичного проживання на Волині чи в будь-якому іншому регіоні.

Інший приклад: сім’я евакуювалася, а в її оселі за місцем реєстрації поселилися знайомі, чиє житло було зруйноване. Власнику оселі нарахували субсидію, якою користуються ці люди. Через це евакуйована родина, яка отримала статус ВПО, не може оформити допомогу на оплату комунальних послуг за новим місцем проживання.

Інші підстави для відмови у призначенні субсидії — такі ж, як і для українців без статусу ВПО. Повний перелік є у пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Куди звернутися за призначенням субсидії

Заяву на житлову субсидію можна подати будь-коли — обмежень за термінами немає. У 2026 році заяву на субсидію можна подати через:

сервісний центр Пенсійного фонду України,

ЦНАП,

уповноважену особу виконкому сільської, селищної чи міської ради громади, де зараз мешкає переселенець,

вебпортал електронних послуг ПФУ,

мобільний застосунок Пенсійного фонду (доступний для Android та iOS ),

портал “ Дія ”.

Представники виконкому та ЦНАПу впродовж трьох днів передають заяву до Пенсійного фонду, який займається призначенням субсидії.

Перевірити, чи призначили субсидію, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі “Моя субсидія” відображаються рішення щодо призначення допомоги, місяць останнього нарахування та сума субсидії.

Які документи потрібні для призначення субсидії

Перелік документів залежить від виду субсидії.

Для житлової субсидії на комунальні послуги ВПО зазвичай подають:

заяву про призначення субсидії,

декларацію про доходи та витрати,

довідку про статус ВПО,

паспорт і номер картки платника податків.

Додатково можуть знадобитися довідка про доходи, договір найму житла за наявності, договір про реструктуризацію боргу або документи, що підтверджують фактичне непроживання зареєстрованих осіб.

Для субсидії на оренду житла подають заяву та договір найму житла, укладений за встановленою формою (Додаток 1 Порядку 1225). За потреби — копії документів, що підтверджують повноваження законного представника або права розпорядження житловим приміщенням.

Від чого залежить розмір субсидії

Розмір субсидії на комунальні послуги залежить від того, скільки заробляє сім’я, скільки в ній людей і скільки коштують послуги ЖКГ.

Субсидію на оренду рахують окремо — з урахуванням доходу, кількості членів сім’ї та середньої вартості оренди в регіоні.

Під час розрахунку доходу сім’ї деякі виплати не враховують. До них належать допомога на проживання ВПО, одноразові виплати, благодійна допомога, допомога на поховання, “Пакунок малюка” та вже призначена житлова субсидія.

Якщо в одній оселі живуть і власник, і орендар-переселенець, їх вносять у спільну декларацію — доходи всіх мешканців сумують і ділять за формулою розрахунку субсидії.

Раніше ми писали, що Кабмін відновив виплати від 2 до 3 тисяч гривень для дітей у родинах переселенців.