Сергій Литвин, фото: Ольгинська ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — вчитель із Волновахи Сергій Литвин. Під час повномасштабного вторгнення він боронив Україну на сході. Життя захисника обірвалося поблизу Красногорівки.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про Сергія Литвина розповіли в Ольгинській селищній військовій адміністрації.

Сергій Литвин народився 23 січня 1981 року. Дитинство і юність провів у Волновасі. Навчався у місцевій школі №7. Закінчив Донецький національний університет імені Василя Стуса, здобув три вищі освіти.

Із 2010 року Сергій працював учителем у Новотроїцькій загальноосвітній школі, викладав історію України, інформатику, захист Вітчизни і право. Був завідувачем з навчально-виховної роботи, вів дитячу секцію баскетболу при школі, додають у Трускавецькій міській раді.

“Жив історією, також цікавився воєнною тематикою. Написав власну книгу про генералів Полтавської області часів Другої світової війни”, — пишуть про Сергія.

Також чоловік цікавився футболом і був відданим фанатом донецького клубу “Шахтар”.

Напередодні повномасштабного вторгнення Сергій вступив до лав Волноваської територіальної оборони. Із перших днів відкритої війни він виконував бойові завдання у складі 109 окремої бригади тероборони у званні солдата. Був навідником гранатомета АГС-17, стояв на обороні Луганщини, Харківщини та Донеччини.

Життя Сергія Литвина обірвалося 11 грудня 2023 року поблизу Красногорівки на Донеччині. Поховали військового на Марсовому полі у Львові.

З війни Сергія не дочекалися дружина та двоє дітей.

Світла пам’ять полеглому захисникові.