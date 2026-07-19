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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Володимир Лобов. Усе життя він пропрацював в МВС, а на момент відкритого вторгнення був на пенсії. Близьким він запам’ятався як врівноважений чоловік, який жив працею та турботою про рідних.
Про загибель чоловіка розповіли у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Володимир народився 7 листопада 1952 року у селі Нескучне Великоновосілківської громади, але все життя прожив у сусідньому селі Времівка. На початок повномасштабного вторгнення він уже був пенсіонером, а до цього працював у структурі МВС.
“Його знали як врівноваженого чоловіка, який жив працею та турботою про рідних”, — пишуть у пресслужбі Великоновосілківської СВА.
Після початку відкритого вторгнення Росії Володимир залишився у рідному селі. 5 травня 2022 року він вирішив усе ж евакуюватися до більш безпечного регіону країни.
Однак уже в дорозі, в районі рідного села Нескучне, чоловік потрапив під обстріл російської армії.
“Отримане кульове поранення виявилося несумісним із життям”, — уточнюють у військовій адміністрації.
Володимиру Лобову було 69 років.
Світла пам’ять.