Володимир Лобов (якість зображення покращена за допомогою ШІ-інструменту). Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Володимир Лобов. Усе життя він пропрацював в МВС, а на момент відкритого вторгнення був на пенсії. Близьким він запам’ятався як врівноважений чоловік, який жив працею та турботою про рідних.

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Про загибель чоловіка розповіли у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Володимир народився 7 листопада 1952 року у селі Нескучне Великоновосілківської громади, але все життя прожив у сусідньому селі Времівка. На початок повномасштабного вторгнення він уже був пенсіонером, а до цього працював у структурі МВС.

“Його знали як врівноваженого чоловіка, який жив працею та турботою про рідних”, — пишуть у пресслужбі Великоновосілківської СВА.

Після початку відкритого вторгнення Росії Володимир залишився у рідному селі. 5 травня 2022 року він вирішив усе ж евакуюватися до більш безпечного регіону країни.

Однак уже в дорозі, в районі рідного села Нескучне, чоловік потрапив під обстріл російської армії.

“Отримане кульове поранення виявилося несумісним із життям”, — уточнюють у військовій адміністрації.

Володимиру Лобову було 69 років.

Світла пам’ять.