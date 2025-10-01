Військовий Богдан Огренич. Фото: Слов’янська МВА

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового Богдана Огренича. Понад десять років чоловік присвятив службі в правоохоронних органах, а в 2023 році пішов на фронт добровольцем. Військовий загинув менш ніж за рік поблизу Кліщіївки.

Про Богдана Огренича розповіли у Слов’янській МВА.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам'ять.

Богдан Огренич народився 1 серпня 1990 року в Єнакієвому. Там чоловік закінчив школу №29, а пізніше здобув юридичну освіту в Луганському державному університеті внутрішніх справ.

Після закінчення вишу в 2011 році чоловік став працювати правоохоронцем у Дебальцевому. Після російської окупації міста Богдан переїхав до Слов’янська, а служити продовжив у Краматорську. Уже в 2015 році він отримав статус учасника бойових дій.

“Син жив роботою. Був дуже щирим та доброзичливим. Як то кажуть, людина-свято”, — розповіла його мати Ірина.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Богдан Огренич продовжував працювати у правоохоронних органах, але в серпні 2023 року пішов добровольцем на фронт.

Захисник служив командиром механізованого взводу в 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”. Протягом майже восьми місяців військовий боронив країну, допоки 18 квітня 2024 року не загинув поблизу села Кліщіївка Бахмутської громади.

Тіло Богдана забрати з поля бою не вдалося, тож тривалий час військового вважали зниклим безвісти. Лише нещодавно смерть захисника вдалося підтвердити офіційно. Його тіло повернули в межах обміну.

Поховали Богдана Огренича на Північному кладовищі у Слов’янську.

У 33-річного військового залишилися дружина, син та інші рідні.

Вічна і світла пам’ять захисникові.