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Зі студентської лави — на війну: згадаймо молодшу сержантку та операторку БпЛА Марію Бігун “Мрію”
Щодня о 9:00 ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — випускниця Київської політехніки, молодший сержант і операторка БпЛА Марія Бігун із позивним “Мрія”. Вона пішла на фронт ще студенткою, пережила втрату чоловіка-військового та загинула під час боїв на Харківщині.
Про життя та бойовий шлях захисниці розповіли її рідні, побратими та викладачі.
Марія народилася в Житомирі. Ще зі школи вона показувала високі результати в навчанні: брала участь в олімпіадах, конкурсах і неодноразово ставала призеркою. У 2018 році дівчина із золотою медаллю закінчила ліцей №25.
У четвертому класі Марія перемогла у Міжнародному конкурсі знавців української мови та стала стипендіаткою Президента України. Згодом вона здобувала призові місця на олімпіадах з математики, цікавилася біологією, а також перемагала у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Поза навчанням Марія співала у хоровій студії “Струмочок” Житомирського центру творчості дітей і молоді та в церковному хорі Михайлівського кафедрального собору. Разом із хором вона подорожувала за кордон і привозила нагороди з міжнародних конкурсів.
Після закінчення ліцею Марія вступила до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. У 2022 році вона закінчила факультет інформатики та обчислювальної техніки за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”.
Початок повномасштабного вторгнення Росії Марія зустріла студенткою четвертого курсу КПІ. Спершу вона долучилася до волонтерської діяльності, але вже 1 березня 2022 року добровільно вступила до лав 130-го батальйону територіальної оборони Києва. Відтоді дівчина брала участь у бойових діях.
Згодом Марія служила у механізованій роті 205-го батальйону 241-ї бригади ТрО. Вона пройшла шлях від солдата до молодшого сержанта, виконувала обов’язки стрільця, а у 2025 році завершила фахову підготовку та стала операторкою БпЛА.
За час служби Марію нагородили відзнакою “Золотий Хрест” Головнокомандувача ЗСУ та медаллю “Ветеран війни — Учасник бойових дій”.
Під час військової служби у 2022 році Марія познайомилася з військовослужбовцем Романом Бігуном. Невдовзі закохані одружилися, і дівчина взяла прізвище чоловіка.
Проте спільне щастя було недовгим: у листопаді 2023 року під час виконання бойового завдання Роман загинув. Попри важку особисту трагедію, Марія не залишила фронт. Вона вирішила продовжити їхню спільну з коханим справу та надалі захищати Батьківщину в лавах Збройних сил.
Марія Бігун загинула 21 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку. Вона дістала смертельних поранень і померла на руках у побратима.
Її бойовий товариш Сергій Соловей у дописі в Facebook згадує Марію як людину виняткової внутрішньої сили та великої емпатії, яка однаково дбала про людей, тварин і все живе поруч.
“Ми завжди жартували про зріст один одного, я називав її маленькою, але ніколи не зміг би пожартувати про розмір її серця, яке було більше, ніж у всіх… А ще вона була дуже Смілива, з великої літери. Вона йшла туди, куди не кожен би пішов, хотіла бути на рівні з усіма, але завжди була на дві голови вище. Вона хотіла всім довести, що маленька дівчинка здатна на все — так воно і було. Вона була героїнею… Ти загинула в мене на руках. Легких тобі хмаринок, моє кошеня, тепер ти назавжди моє янголятко”, — ділиться побратим.
Захисницю поховали 2 березня 2026 року на Смолянському військовому кладовищі у рідному Житомирі. У 25-річної захисниці залишилися батьки та брат.
Вічна пам’ять і шана захисниці України!