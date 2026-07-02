Марія Бігун. Фото з Facebook сторінки Сергія Соловея

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Зі студентської лави — на війну: згадаймо молодшу сержантку та операторку БпЛА Марію Бігун “Мрію”

Щодня о 9:00 ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — випускниця Київської політехніки, молодший сержант і операторка БпЛА Марія Бігун із позивним “Мрія”. Вона пішла на фронт ще студенткою, пережила втрату чоловіка-військового та загинула під час боїв на Харківщині.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про життя та бойовий шлях захисниці розповіли її рідні, побратими та викладачі.

Шкільні роки та перші досягнення

Марія народилася в Житомирі. Ще зі школи вона показувала високі результати в навчанні: брала участь в олімпіадах, конкурсах і неодноразово ставала призеркою. У 2018 році дівчина із золотою медаллю закінчила ліцей №25.

У четвертому класі Марія перемогла у Міжнародному конкурсі знавців української мови та стала стипендіаткою Президента України. Згодом вона здобувала призові місця на олімпіадах з математики, цікавилася біологією, а також перемагала у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Поза навчанням Марія співала у хоровій студії “Струмочок” Житомирського центру творчості дітей і молоді та в церковному хорі Михайлівського кафедрального собору. Разом із хором вона подорожувала за кордон і привозила нагороди з міжнародних конкурсів.

Після закінчення ліцею Марія вступила до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. У 2022 році вона закінчила факультет інформатики та обчислювальної техніки за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”.

Зі студентської лави — на війну

Початок повномасштабного вторгнення Росії Марія зустріла студенткою четвертого курсу КПІ. Спершу вона долучилася до волонтерської діяльності, але вже 1 березня 2022 року добровільно вступила до лав 130-го батальйону територіальної оборони Києва. Відтоді дівчина брала участь у бойових діях.

Згодом Марія служила у механізованій роті 205-го батальйону 241-ї бригади ТрО. Вона пройшла шлях від солдата до молодшого сержанта, виконувала обов’язки стрільця, а у 2025 році завершила фахову підготовку та стала операторкою БпЛА.

За час служби Марію нагородили відзнакою “Золотий Хрест” Головнокомандувача ЗСУ та медаллю “Ветеран війни — Учасник бойових дій”.

Кохання на війні

Під час військової служби у 2022 році Марія познайомилася з військовослужбовцем Романом Бігуном. Невдовзі закохані одружилися, і дівчина взяла прізвище чоловіка.

Проте спільне щастя було недовгим: у листопаді 2023 року під час виконання бойового завдання Роман загинув. Попри важку особисту трагедію, Марія не залишила фронт. Вона вирішила продовжити їхню спільну з коханим справу та надалі захищати Батьківщину в лавах Збройних сил.

Останній бій “Мрії”

Марія Бігун загинула 21 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку. Вона дістала смертельних поранень і померла на руках у побратима.

Її бойовий товариш Сергій Соловей у дописі в Facebook згадує Марію як людину виняткової внутрішньої сили та великої емпатії, яка однаково дбала про людей, тварин і все живе поруч.

Марія та Сергій. Фото з Facebook сторінки Сергія Соловея

“Ми завжди жартували про зріст один одного, я називав її маленькою, але ніколи не зміг би пожартувати про розмір її серця, яке було більше, ніж у всіх… А ще вона була дуже Смілива, з великої літери. Вона йшла туди, куди не кожен би пішов, хотіла бути на рівні з усіма, але завжди була на дві голови вище. Вона хотіла всім довести, що маленька дівчинка здатна на все — так воно і було. Вона була героїнею… Ти загинула в мене на руках. Легких тобі хмаринок, моє кошеня, тепер ти назавжди моє янголятко”, — ділиться побратим.

Захисницю поховали 2 березня 2026 року на Смолянському військовому кладовищі у рідному Житомирі. У 25-річної захисниці залишилися батьки та брат.

Вічна пам’ять і шана захисниці України!