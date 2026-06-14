Евакуація. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень із прифронтової Святогірської громади змогли евакуювати 30 жителів, серед них є діти. Окупанти продовжують бити по населених пунктах авіабомбами, а ще запускають БпЛА із горючими речовинами. Гуманітарну допомогу поки доставляють.

Про це повідомив начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

За його даними, упродовж останнього тижня зі Святогірської громади вдалося евакуювати загалом 30 людей, шестеро з яких — діти. Нині рухатися населеними пунктами громади стає дедалі небезпечніше як пішки, так і на автівках. Окупанти, каже Рибалкін, не звертають уваги на білі повʼязки та атакують цивільних.

“Це все не працює. Загарбнику байдуже, що ви на себе чіпляєте, що там пишете: діти, не діти. Окупант знищує все, що пересувається. Будь-яке пересування на території Святогірської громади це лотерея”, — пояснив посадовець.

Він додав, що війська країни-агресорки щонайменше чотири рази на добу атакує Святогірську громаду авіацією. Також місцева влада фіксувала удари дронами “Молнія”, на які росіяни чіпляють 5-літрові пляшки із запальною сумішшю та детонаторами до них. Таким чином загарбники намагаються спалити приватні будинки.

Нагадаємо, понад 1,2 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області завдали російські війська упродовж 13 червня. Через ці атаки загинули троє людей, ще девʼятеро дістали поранень. Найбільшу кількість жертв фіксували у Словʼянську — там окупанти поцілили авіабомбами.