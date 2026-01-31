Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаймо Сергія Стасенка з Черкас. Він воював на Донеччині, обіймав посади стрільця та помічника гранатометника. До служби Сергій працював кухарем у різних закладах Черкас і мав досвід роботи вантажником.
Про захисника розповів на своїй сторінці міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Сергій Стасенко народився у Черкасах. Навчався у загальноосвітній школі №5, а згодом перейшов у школу №15 цього ж міста. Після закінчення школи здобув професійну освіту у Черкаському професійному автодорожньому ліцеї №22, де здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів і водія автотранспортних засобів.
Та за спеціальністю Сергій не працював. Натомість став кухарем і готував у різних закладах громадського харчування та готельно-ресторанних комплексах Черкас. Також чоловік мав досвід роботи вантажником.
Під час повномасштабної війни Сергій долучився до Збройних сил України. Він обіймав посаду стрільця — помічника гранатометника.
Життя Сергія Стасенка обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Вічна пам’ять захисникові.