Захисник Сергій Стасенко. Фото: міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаймо Сергія Стасенка з Черкас. Він воював на Донеччині, обіймав посади стрільця та помічника гранатометника. До служби Сергій працював кухарем у різних закладах Черкас і мав досвід роботи вантажником.

Про захисника розповів на своїй сторінці міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Сергій Стасенко народився у Черкасах. Навчався у загальноосвітній школі №5, а згодом перейшов у школу №15 цього ж міста. Після закінчення школи здобув професійну освіту у Черкаському професійному автодорожньому ліцеї №22, де здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів і водія автотранспортних засобів.

Та за спеціальністю Сергій не працював. Натомість став кухарем і готував у різних закладах громадського харчування та готельно-ресторанних комплексах Черкас. Також чоловік мав досвід роботи вантажником.

Під час повномасштабної війни Сергій долучився до Збройних сил України. Він обіймав посаду стрільця — помічника гранатометника.

Життя Сергія Стасенка обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Вічна пам’ять захисникові.