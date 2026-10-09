Кадри Бахмута часів Другої світової війни опублікували для всіх

Світлини Бахмута за часів Другої світової війни на сайті Центру міської історії Центрально-Східної Європи. Скриншот: Вільне Радіо

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У Центрі міської історії Центрально-Східної Європи опублікували фотографії Бахмута часів Другої світової війни. Ці кадри знайшла та передала установі бахмутська краєзнавиця Наталя Жукова. Влітку 2025 року журналісти Вільного Радіо разом із місцевими знавцями та працівниками Бахмутського краєзнавчого музею з’ясовували, що зафіксували на цих світлинах. Розповідаємо, чому вони важливі та де їх подивитися.

З добіркою світлин можна ознайомитися за посиланням. У червні 2025 року їх знайшла бахмутська краєзнавиця Наталя Жукова та передала журналістам Вільного Радіо. Пізніше вона поділилася знахідкою з фахівцями Центру міської історії Центрально-Східної Європи, розташованого у Львові. Вони відсканували їх на якіснішому обладнанні, завдяки чому зображення стали чіткішими. На сайті їх можна збільшувати й роздивлятися в деталях.

Вільне Радіо стало організатором і майданчиком для дослідження історичних фотографій Бахмута, які раніше не публікували в мережі. До деяких фотографій представники Центру міської історії додали коментарі фахівців, надані Вільному Радіо. Зокрема, коментарі мають такі фото:

Що дає публікація фотографій Бахмута в Центрі міської історії Центрально-Східної Європи

Краєзнавиця з Бахмута вважає важливим те, що світлини, які раніше зберігалися в архівах німецької родини, тепер доступні не тільки бахмутянам, а й усім охочим досліджувати історію.

“Важливо, що скани виклали в мережу і будь-хто — студенти, учні для своїх робіт, досліджень, портфоліо, вчителі, викладачі для своїх уроків, лекцій — можуть брати ці фото в непоганій якості безкоштовно та користуватися ними”, — говорить Наталя Жукова.

Тепер дослідники історії можуть використовувати ці світлини з посиланням на авторитетне джерело.

“Львівський центр — це авторитетна установа, яка працює професійно. Вони перевірили джерело походження цих фотографій, поспілкувалися напряму з людиною в Німеччині, яка їх передала, записали, звідки та людина їх дістала”, — пояснює краєзнавиця.

Крім цього, цифровізація історичних даних про Бахмут важлива в умовах окупації міста, коли місцевий краєзнавчий музей не приймає відвідувачів.

Краєзнавиця вважає, що ці світлини особливо важливі під час повномасштабної війни. Адже вони дозволяють порівняти стан Бахмута та інших міст у 1941–1943 роках і після 2022 року.

“Зараз у людей із Донеччини є великий інтерес до своїх міст. Кожен почувається дослідником, і люди з цікавістю розглядають, який вигляд мали їхні міста під час Другої світової війни, і порівнюють ступінь руйнувань. І всі бачать, що навіть після нацистів наші міста та села переважно були вцілілими, а те, що відбулося після вторгнення РФ, — це абсолютне знищення міст та сіл”, — наголошує Наталя Жукова.

Наступним кроком має бути передача оригіналів фотографій до Бахмутського краєзнавчого музею, який працює в евакуації. Саме за умови подальшої передачі Бахмутському музею фотографії й передали до Львівського центру.

Старший науковий співробітник Бахмутського краєзнавчого музею Григорій Соколовський, який тепер керує установою в евакуації, розповів у коментарі Вільному Радіо, що представники Центру з ним поки що не зв’язувалися. Втім, він очікує на співпрацю.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо підготували два матеріали про фотографії Бахмута, які належать німецькій родині. Їхній предок воював під час Другої світової війни у складі окупаційних військ Вермахту на території сучасної східної України та фотографував різні місця й епізоди війни: