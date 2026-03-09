Зниклих безвісти тепер можна впізнати через “Єдине вікно для громадян” за татуюванням: як це працює

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні запустили новий онлайн-розділ на порталі “Єдине вікно для громадян”, де можна впізнати зниклого безвісти за татуюванням. Там публікуватимуть ескізи неідентифікованих тіл, які повернули в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Як це працює — пояснюємо далі.

Про ініціативу розповіли на Урядовому порталі.

Ідентифікація зниклих безвісти за татуюваннями

На порталі “Єдине вікно для громадян” у категорії “Розшук” тепер публікують ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, які Україна отримала в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Ресурс має допомогти органам досудового розслідування у встановленні загиблих, однак ним можуть користуватися і родичі.

Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі, перейти до переліку послуг та обрати категорію “Розшук”, після чого відкрити розділ “Впізнання за татуюванням”.

У каталозі передбачили систему фільтрів, що дозволяє знайти потрібну інформацію. Зокрема, пошук можливий за такими параметрами:

категорія татуювання (тексти, портрети, військова символіка тощо);

тип татуювання (підкатегорія);

місце розташування та частина тіла;

пошук за описом.

Кожен ескіз містить детальну інформацію: номер, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: “Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера”.

Каталог обіцяють регулярно оновлювати та доповнювати новими матеріалами відповідно до визначеної структури.

Що робити, якщо впізнали татуювання на безвісти зниклому

Якщо ви помітили татуювання, яке має значну схожість із тим, що було у вашого близького, який зник безвісти, повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за цим номером: 1698.

Також можна надіслати повідомлення на електронну адресу — [email protected]. У ньому необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

контактний номер телефону;

дані зниклої особи (ПІБ, дата народження, ким доводиться);

номер ескізу татуювання;

інші деталі, що можуть допомогти в ідентифікації. За можливості долучіть фото татуювань зниклої людини.

“Кожне таке повідомлення може суттєво прискорити процес встановлення особи та допомогти повернути ім’я загиблому. Інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації”, — наголошують в МВС.

Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, у міністерстві рекомендують обов’язково подати анкету про це через портал “Єдине вікно для громадян” —послуга “Подання анкети”. Це дозволить зафіксувати детальні дані про людину – татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим встановити долю зниклого.

Нагадаємо, у липні 2025-го в Україні запустили єдину інформаційну платформу для родин зниклих безвісти людей. На ній можна знайти необхідні алгоритми дій, контакти та відповіді на найпоширеніші запитання.