Зниклих безвісти тепер можна впізнати через “Єдине вікно для громадян” за татуюванням: як це працює

В Україні запустили новий онлайн-розділ на порталі “Єдине вікно для громадян”, де можна впізнати зниклого безвісти за татуюванням. Там публікуватимуть ескізи неідентифікованих тіл, які повернули в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Як це працює — пояснюємо далі.
Про ініціативу розповіли на Урядовому порталі.
На порталі “Єдине вікно для громадян” у категорії “Розшук” тепер публікують ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, які Україна отримала в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Ресурс має допомогти органам досудового розслідування у встановленні загиблих, однак ним можуть користуватися і родичі.
Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі, перейти до переліку послуг та обрати категорію “Розшук”, після чого відкрити розділ “Впізнання за татуюванням”.
У каталозі передбачили систему фільтрів, що дозволяє знайти потрібну інформацію. Зокрема, пошук можливий за такими параметрами:
Кожен ескіз містить детальну інформацію: номер, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: “Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера”.
Каталог обіцяють регулярно оновлювати та доповнювати новими матеріалами відповідно до визначеної структури.
Якщо ви помітили татуювання, яке має значну схожість із тим, що було у вашого близького, який зник безвісти, повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за цим номером: 1698.
Також можна надіслати повідомлення на електронну адресу — [email protected]. У ньому необхідно зазначити:
“Кожне таке повідомлення може суттєво прискорити процес встановлення особи та допомогти повернути ім’я загиблому. Інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації”, — наголошують в МВС.
Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, у міністерстві рекомендують обов’язково подати анкету про це через портал “Єдине вікно для громадян” —послуга “Подання анкети”. Це дозволить зафіксувати детальні дані про людину – татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим встановити долю зниклого.
Нагадаємо, у липні 2025-го в Україні запустили єдину інформаційну платформу для родин зниклих безвісти людей. На ній можна знайти необхідні алгоритми дій, контакти та відповіді на найпоширеніші запитання.