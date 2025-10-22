Золотий хрестик – кому можна дарувати таку особливу прикрасу?

Те що ювелірні вироби – це ідеальна ідея для подарунку знають всі. Причому презентувати коштовності можна як коханим, так і рідним, як друзям так і навіть колегам. Головне правильно підбирати презенти. Наприклад, коханій безперечно можна придбати красиву каблучку або кольє. А от мамі або сестрі ідеальним вибором стануть сережки. Щодо бізнес партнерів чи колег, то прикраси варто не обирати, але ж на прикрасах список ювелірних виробів не закінчується. Це може бути канцелярія (ручка оздоблена дорогоцінним металом або каменями) або якийсь аксесуар.

А ще, і консультанти УкрЗолото звертають на це вашу увагу, існують особливі прикраси, які просто так будь-кому не дарують. Мова про особливі аксесуари, які мають славу оберегів, а ще вони є символами віри. Наприклад, презентувати золотий хрестик колезі чи навіть подрузі (якщо вам конкретно не дали зрозуміти що саме такий подарунок очікує людина) не варто. Бо це символ віри, а згідно етикету, питання віри не обговорюється. Ви потрапите у незручну ситуацію якщо презентуєте золотий хрестик а виявиться, що людина або сповідує іншу віру або є атеїстом.

Тому такі особливі прикраси обереги, які при цьому є символом віри краще презентувати тільки рідним, дуже близьким друзям, яких ви знаєте багато років і впевнені що не помилитеся з вибором, власній дитині або іншим дітям, якщо вас запросили на Хрестини і при цьому довірили роль хрещеного батька або хрещеної. В цьому випадку золотий хрест – це взагалі ідеальний подарунок.

Жовте золото чи біле?

Насправді ювеліри в своїх колекціях пропонують моделі в різних виконаннях. Адже золоті хрестики носять як дорослі так і діти. Тому колекції включають серії:

Чоловічі; Жіночі; Дитячі; Також представлені моделі які можна назвати універсальними.

Для того щоб запропонувати широкий вибір майстри ювеліри використовують різні сплави:

Жовтий голд;

Білий;

Рожевий;

Червоний.

Не рідкість моделі виконані з різних сплавів одночасно. Навіщо таке різноманіття? Комусь до вподоби червоне золото, а комусь біле. До речі, купуючи золотий хрестик, переконайтеся що він в такому самому виконанні, що і ланцюжок, на якому його носитимуть. Тобто якщо ланцюжок в білому золоті, то і хрестик краще обирати в аналогічному рішенні. Інакше це буде негармонійний ансамбль. Не знаєте який ланцюжок у людини, якій плануєте презентувати золотий хрестик, а спитати якось не зручно – стилісти радять придбати і основний аксесуар і ланцюжок (тобто готовий набір).

Ще консультанти UkrZoloto радять дивитися на розміри, декор, використання дорогоцінних каменів чи емалі, кераміки чи особливих технік на кшталт діамантового гранування. Також золотий хрестик може бути простий або з розп’яттям чи з образом Христа. Дякуючи такому великому вибору, а це стосується і ціни в тому числі, підібрати золотий хрестик для себе чи на презент не складно.