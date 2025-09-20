Зона бойових дій в Україні стала найбільшим розсадником інвазивних рослин у Європі: чому це погано

Заказник "Сергіївський". Фото: департамент екології та природних ресурсів Донецької ОВА

Через активні бойові дії на лінії фронту швидко поширюються інвазивні рослини. Вони захоплюють території, витісняючи інші види. Це може мати серйозні наслідки у майбутньому під час розмінування, адже такі рослини ростуть швидко й можуть приховувати у коренях міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Про проблему розповів голова правління громадської організації “Українська природоохоронна група” Олексій Василюк на “Фестивалі думок”. Інформаційним партнером події виступає Вільне Радіо.

“Зараз вся зона активних бойових дій — це не якась чорна, випалена земля та місячний ландшафт. Це — найширший зелений пояс на карті України з космосу. Фактично, понад мільйон гектарів — найбільший у Європі розплідник інвазійних видів рослин”, — говорить Олексій Василюк.

За його словами, це значно ускладнює процес розмінування.

“Це не добре, тому що це все чужорідні рослини: акації, маслинки, клени. Ніхто не знає, як із цим боротися, коли такі види вкривають великі площі. До того ж заростає все, що заміноване. До деяких ділянок розмінування може дійти черга лише через 150 років. На той час міни будуть уже глибоко під землею, у коренях старих дерев. Як їх тоді діставати? Думаю, пріоритет надаватимуть територіям, які економічно доцільно розмінувати першими. Можливо, будуть землі, які так і залишаться небезпечними й ніколи не будуть використані”, — вважає Олексій Василюк.

Голова правління громадської організації “Українська природоохоронна група" Олексій Василюк на “Фестивалі думок”. Фото: Вільне Радіо

Для довідки: Зазначимо, інвазивні (інвазійні) рослини — це види, які виникли в інших умовах, але добре почуваються на новій території. Вони активно розмножуються, швидко захоплюють нові площі й суттєво змінюють екосистеми.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радо говорили з екологом про шкоду, якої війна вже заподіяла довкіллю Донецької області. Лише із підрахованих збитків є знищені види рослин та пошкоджені заповідники на мільярди гривень. Зараз невідомо, чи відновляться повністю популяції тутешніх тварин і рослин після закінчення боїв.