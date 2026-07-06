Військовослужбовці російського батальйону імені Богдана Хмельницького. Ілюстративне фото з російських джерел

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Приморський районний суд Одеси визнав старшого матроса морської охорони з Маріуполя Кирила С. винним у державній зраді. Суд встановив, що протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення фігурант справи брав участь в обороні рідного міста від російських загарбників, однак пішов зі служби й не повернувся. Згодом виявилось, що Кирило С. доєднався до створеного росіянами батальйону імені Богдана Хмельницького, який, за даними медіа, сформували з українських полонених.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада”.

За матеріалами справи, Кирило С. на момент початку вторгнення проходив військову службу за мобілізацією на посаді старшого моториста-рульового малого катера BG-309 у складі морської охорони. Чоловік разом зі своїм підрозділом боронив Маріуполь та служив на бойових постах території Азовського судноремонтного заводу.

21 березня 2022 року фігурант справи отримав від командира десятиденну відпустку за сімейними обставинами, однак той не повернувся до місця служби після її завершення.

Далі, як встановило слідство, Кирило С. перейшов на бік російських загарбників та вступив до лав батальйону імені Богдана Хмельницького, який входить до оперативно-бойового тактичного формування “Каскад” збройних сил Росії. Точна дата, коли фігурант справи доєднався до підрозділу, невідома, однак це сталося від 1 квітня 2022 року по 9 листопада 2023 року.

Складання присяги на вірність Росії Кирилом С. зняли на відео російські пропагандисти, які розповсюдили його різними телеграм-каналами. Також вони взяли коментар у засудженого, питаючи, чому він пішов на таке рішення.

“Україна не виправдала моїх очікувань, вірності та ідеї у неї немає”, — відповів Кирило С, який взяв позивний “Фізрук”.

Довести, що на зазначених відео саме матрос із Маріуполя, який пішов у СЗЧ, вдалося за допомогою судово-портретної експертизи. Окрім цього, його на кадрах впізнали військові, з якими він служив.

1 липня Кирила С. заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Крім основного покарання, суд стягнув із засудженого на користь держави понад 15 902 гривні судових витрат за проведення портретної експертизи.

Протягом 30 днів фігурант справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, рішення суду набере законної сили.

Нагадаємо, Нагадаємо, про формування батальйону імені Богдана Хмельницького з українських військовополонених російські ЗМІ почали писати ще на початку 2023 року. Вони представляли одним із командирів підрозділу маріупольця Андрія Тищенка, чиє перебування в полоні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими так і не підтвердив. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про цей підрозділ загалом та Андрія Тищенка зокрема.