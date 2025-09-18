Анатолій Кубрак, який загинув під час російсько-української війни у 2014 році. Фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Анатолій Кубрак. Чоловік спочатку працював на автотранспортному підприємстві, а згодом став бізнесменом і продавав будівельні матеріали. Представники Торецької МВА зазначають, що його робота приносила велику користь місцевим жителям.

Про загибель чоловіка повідомила Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Анатолій Кубрак народився 8 квітня 1967 року в Прилуцькому районі Чернігівської області. Після закінчення школи вступив до Горлівського автотранспортного технікуму, де здобув фах механіка автотранспорту.

Після технікуму чоловік відслужив строкову військову службу й переїхав жити до Торецька. Тут він працював на автотранспортному підприємстві, де залишався доки воно не закрилося у 1990-х роках.

“Улюбленою справою Анатолія на все життя залишився транспорт та все, що з ним пов’язане”, — додають у пресслужбі Торецької МВА.

Коли чоловік залишився без роботи, він вирішив відкрити власний бізнес. Разом із дружиною Наталею вони почали торгувати будівельними матеріалами.

“Це полегшило доступ мешканців громади до якісних, доступних за ціною товарів, призначених як для дрібного ремонту, так і для великого будівництва”, — зазначають в МВА.

Після початку повномасштабного вторгнення Анатолій залишився у громаді та продовжив працювати — доставляв місцевим жителям будівельні матеріали, яких вони особливо потребували під час війни.

Підприємець загинув 8 грудня 2022 року, коли російська армія обстріляла місто. Внаслідок вибуху тореччанин дістав осколкових поранень і помер на місці.

“Його внесок у підтримку населення та підприємств під час повномасштабного вторгнення — неоціненний. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті”, — додають у пресслужбі Торецької МВА.

В Анатолія залишилися дружина, донька та онука.

Світла пам’ять.