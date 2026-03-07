Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Українські військові уразили об’єкт окупантів у районі ДАП — там загарбники зберігали та запускали дрони-камікадзе. Також під удари потрапили позиції артилерії та пункти управління росіян на Донеччині та Луганщині.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
7 березня підрозділи Ракетних військ та авіація ЗСУ атакували район Донецького аеропорту. Ціллю стало місце, де росіяни зберігали, готували та запускали ударні безпілотники типу “Шахед”.
Для атаки використали далекобійні ракети ATACMS та SCALP. Після влучання на об’єкті почалася масштабна пожежа, військові зафіксували вторинну детонацію боєприпасів.
Окрім аеропорту, протягом 6 та в ніч на 7 березня Сили оборони завдали ударів по інших цілях Росіян на сході:
У Генштабі зазначають, що системне нищення пунктів управління та артилерії суттєво послаблює здатність росіян вести наступ. Точні втрати загарбників наразі уточнюють.
Раніше ми розповідали, як Донецький аеропорт пройшов шлях від символу розвитку українського сходу до місця запеклих боїв за Україну.