Українські військові уразили об’єкт окупантів у районі ДАП — там загарбники зберігали та запускали дрони-камікадзе. Також під удари потрапили позиції артилерії та пункти управління росіян на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по ДАП 7 березня 2026 року: що відомо

7 березня підрозділи Ракетних військ та авіація ЗСУ атакували район Донецького аеропорту. Ціллю стало місце, де росіяни зберігали, готували та запускали ударні безпілотники типу “Шахед”.

Для атаки використали далекобійні ракети ATACMS та SCALP. Після влучання на об’єкті почалася масштабна пожежа, військові зафіксували вторинну детонацію боєприпасів.

Ураження об’єктів окупантів на інших ділянках фронту

Окрім аеропорту, протягом 6 та в ніч на 7 березня Сили оборони завдали ударів по інших цілях Росіян на сході:

під вогонь потрапили гармати окупантів поблизу Воскресенки та Новопавлівки на Донеччині, а також біля Тавільжанки на Харківщині.

ЗСУ накрили райони зосередження окупантів біля Торського Донецької області, а також на Запоріжжі та Сумщині.

уражені командний пункт у районі Кругляківки на Харківщині та пункт управління БпЛА біля Діброви на окупованій частині Луганщини.

У Генштабі зазначають, що системне нищення пунктів управління та артилерії суттєво послаблює здатність росіян вести наступ. Точні втрати загарбників наразі уточнюють.

