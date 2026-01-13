Обмін полоненими між Україною та Росією 26 червня. Фото: Коордштаб

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Допомогу у розмірі 50 тисяч гривень тепер зможуть отримати більше військових з Краматорської громади після повернення з полону. Раніше ця підтримка була недоступна захисникам та захисницям, які зареєструвались як переселенці у громаді після 22 лютого 2022 року. Втім, тепер це обмеження скасували.

Оновлений порядок надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які повернулися з полону опублікували на офіційному сайті Краматорської міської ВА.

Хто може отримати допомогу

50 тисяч гривень після звільнення з полону надають військовим, які зареєстровані у Краматорській громаді або до початку служби були внесені до реєстру ВПО саме як переселенці Краматорської громади.

Гроші виділяють тільки тим захисникам і захисницям, які офіційно визнані такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію РФ.

Виплата є одноразовою.

Який набір документів потрібно зібрати

Для отримання допомоги заявник або його (або його законний представник за довіреністю) повинен особисто подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради заяву (приклад є нижче) та набір документів:

копію паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання;

витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання у Краматорській громаді;

довідку ВПО з Єдиної бази даних (якщо вона є);

довідку з державного банку з реквізитами рахунку для виплати коштів;

документ, що підтверджує статус військовослужбовця (за наявності);

довідку встановленої Кабміном форми, яка підтверджує перебування в полоні або інтернуванні через збройну агресію Росії.

Куди подавати зібрані документи

Заяву та набір документів потрібно подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради. Це можна зробити як особисто (Краматорськ, вул. Ювілейна, 44 (кабінет №7)), так і засобами поштового зв’язку. Якщо заявник вибрав саме дистанційний спосіб подачі документів, всі копії потрібно засвідчити. Тобто написати на них від руки “згідно з оригіналом”, ПІБ, дату та поставити підпис.

Комісія буде розглядати заявку протягом 30 календарних днів. Кошти краматорцям виплачуватимуть по черзі та лише за умови, якщо у місцевому бюджеті буде фінансування на цей вид допомоги.

Для отримання додаткових консультацій до управління можна звернутися за номером телефону:

+38 (050) 40-59-554

Нагадаємо, у Краматорському районі на початок 2026 року ситуація в громадах залишається нерівномірною: в одних населених пунктах люди місяцями живуть без газопостачання, в інших — продовжують працювати ЦНАПи та медзаклади, а в прифронтових громадах евакуація подекуди ускладнена або неможлива через постійну загрозу ударів російських дронів.

В області залишаються десятки тисяч мешканців — від кількох сотень у майже зруйнованих громадах до десятків тисяч у відносно тилових. Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію в Краматорському районі в окремому матеріалі.