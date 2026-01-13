Підтримайте Вільне Радіо
Допомогу у розмірі 50 тисяч гривень тепер зможуть отримати більше військових з Краматорської громади після повернення з полону. Раніше ця підтримка була недоступна захисникам та захисницям, які зареєструвались як переселенці у громаді після 22 лютого 2022 року. Втім, тепер це обмеження скасували.
Оновлений порядок надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які повернулися з полону опублікували на офіційному сайті Краматорської міської ВА.
50 тисяч гривень після звільнення з полону надають військовим, які зареєстровані у Краматорській громаді або до початку служби були внесені до реєстру ВПО саме як переселенці Краматорської громади.
Гроші виділяють тільки тим захисникам і захисницям, які офіційно визнані такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію РФ.
Виплата є одноразовою.
Для отримання допомоги заявник або його (або його законний представник за довіреністю) повинен особисто подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради заяву (приклад є нижче) та набір документів:
Заяву та набір документів потрібно подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради. Це можна зробити як особисто (Краматорськ, вул. Ювілейна, 44 (кабінет №7)), так і засобами поштового зв’язку. Якщо заявник вибрав саме дистанційний спосіб подачі документів, всі копії потрібно засвідчити. Тобто написати на них від руки “згідно з оригіналом”, ПІБ, дату та поставити підпис.
Комісія буде розглядати заявку протягом 30 календарних днів. Кошти краматорцям виплачуватимуть по черзі та лише за умови, якщо у місцевому бюджеті буде фінансування на цей вид допомоги.
Для отримання додаткових консультацій до управління можна звернутися за номером телефону:
Нагадаємо, у Краматорському районі на початок 2026 року ситуація в громадах залишається нерівномірною: в одних населених пунктах люди місяцями живуть без газопостачання, в інших — продовжують працювати ЦНАПи та медзаклади, а в прифронтових громадах евакуація подекуди ускладнена або неможлива через постійну загрозу ударів російських дронів.
В області залишаються десятки тисяч мешканців — від кількох сотень у майже зруйнованих громадах до десятків тисяч у відносно тилових. Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію в Краматорському районі в окремому матеріалі.