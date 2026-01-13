Підтримати
У Краматорській громаді розширили програму фіндопомоги військовим після полону: як отримати гроші

В'ячеслав Попович
Допомогу у розмірі 50 тисяч гривень тепер зможуть отримати більше військових з Краматорської громади після повернення з полону. Раніше ця підтримка була недоступна захисникам та захисницям, які зареєструвались як переселенці у громаді після 22 лютого 2022 року. Втім, тепер це обмеження скасували.

 

Оновлений порядок надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які повернулися з полону опублікували на офіційному сайті Краматорської міської ВА.

Хто може отримати допомогу

50 тисяч гривень після звільнення з полону надають військовим, які зареєстровані у Краматорській громаді або до початку служби були внесені до реєстру ВПО саме як переселенці Краматорської громади.

Гроші виділяють тільки тим захисникам і захисницям, які офіційно визнані такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію РФ.

Виплата є одноразовою.

Який набір документів потрібно зібрати

Для отримання допомоги заявник або його (або його законний представник за довіреністю) повинен особисто подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради заяву (приклад є нижче) та набір документів:

  • копію паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання;
  • витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання у Краматорській громаді;
  • довідку ВПО з Єдиної бази даних (якщо вона є);
  • довідку з державного банку з реквізитами рахунку для виплати коштів;
  • документ, що підтверджує статус військовослужбовця (за наявності);
  • довідку встановленої Кабміном форми, яка підтверджує перебування в полоні або інтернуванні через збройну агресію Росії.
Приклад заяви на надання допомоги. Документ опублікований на сайті Краматорської міської ВА

Куди подавати зібрані документи

Заяву та набір документів потрібно подати до управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради. Це можна зробити як особисто (Краматорськ, вул. Ювілейна, 44 (кабінет №7)), так і засобами поштового зв’язку. Якщо заявник вибрав саме дистанційний спосіб подачі документів, всі копії потрібно засвідчити. Тобто написати на них від руки “згідно з оригіналом”, ПІБ, дату та поставити підпис.

Комісія буде розглядати заявку протягом 30 календарних днів. Кошти краматорцям виплачуватимуть по черзі та лише за умови, якщо у місцевому бюджеті буде фінансування на цей вид допомоги.

Для отримання додаткових консультацій до управління можна звернутися за номером телефону:

  • +38 (050) 40-59-554

Нагадаємо, у Краматорському районі на початок 2026 року ситуація в громадах залишається нерівномірною: в одних населених пунктах люди місяцями живуть без газопостачання, в інших — продовжують працювати ЦНАПи та медзаклади, а в прифронтових громадах евакуація подекуди ускладнена або неможлива через постійну загрозу ударів російських дронів.

В області залишаються десятки тисяч мешканців — від кількох сотень у майже зруйнованих громадах до десятків тисяч у відносно тилових. Журналісти Вільного Радіо проаналізували ситуацію в Краматорському районі в окремому матеріалі.

