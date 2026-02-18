Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні: хто представлятиме Україну, наші шанси на медалі

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

4 лютого в Італії розпочалася чергова «біла» Олімпіада з зимових видів спорту. Формально відкриття Ігор відбулося 6 лютого, але у хокеї та керлінгу змагання стартували трохи раніше. Спортивне свято триватиме до 22 лютого. На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо прибула й делегація з України. До її складу увійшли 46 спортсменів, що виступають у 11 видах спорту:

біатлон, санний спорт — по 10;

фрістайл — 9;

лижні гонки — 6;

лижне двоборство, шорт-трек, стрибки з трампліна, гірськолижний спорт — по 2;

фігурне катання, сноубординг, скелетон — по 1.

Прапороносцем української збірної на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Мілані стала Єлизавета Сидьорко (шорт-трек). У Кортіні-д’Ампеццо цю місію виконав Владислав Гераскевич (скелетон). Цікаво, що закриття змагань відбудеться у місті Верона, на території якого не було жодних змагань ОІ. Фінальне шоу прийматиме знаменита Arena di Verona — колишній римський амфітеатр.

Медальний залік Олімпіади: на що сподіватися українцям

Судячи з заяв керівників українського спорту, будь-яка медаль стане для нашої збірної видатним досягненням. Найбільші сподівання покладаються на фрістайлістів. На минулих Іграх медальний залік Олімпіади зафіксував лише одну нагороду для України — срібло Олександра Абраменка, до речі, олімпійського чемпіона 2018, у лижній акробатиці.

Нині Абраменко — старший тренер збірної. У команді є чимало призерів Кубка світу: Дмитро Котовський, Ян Гаврюк, Катерина Коцар, Олександр Окіпнюк. Великі надії також на змагання у міксті. Хочеться сподіватися, що виступи фрістайлістів будуть відзначені й у медальному заліку Олімпіади-2026, причому неодноразово. В інших видах спорту перспективи в українців теж є, але успіх там у будь-якому випадку стане несподіваним. Загалом на Іграх буде розіграно 116 комплектів нагород.

Розклад біатлону на Олімпійських іграх: коли виступатимуть українці

Україна має чудові олімпійські традиції в біатлоні. Попри те, що виступи українських спортсменів у нинішньому сезоні Кубка світу дають мало приводів для оптимізму, вболівальники продовжують розраховувати на диво. Змагання з цього виду спорту прийматиме відома траса Антерсельва (Антхольц). Розклад біатлону на Олімпійських іграх 2026 року:

8 лютого — змішана естафета 4 * 6 км;

10 лютого — індивідуальна гонка 20 км (чоловіки);

11 лютого — індивідуальна гонка 15 км (жінки);

13 лютого — спринт 10 км (чоловіки);

14 лютого — спринт 7,5 км (жінки);

15 лютого — гонки переслідування на 12,5 км (чоловіки) та 10 км (жінки);

17 лютого — естафета 4 * 7,5 км (чоловіки);

18 лютого — естафета 4 * 6 км (жінки);

20 лютого — мас-старт 15 км (чоловіки);

21 лютого — мас-старт 12,5 км (жінки).

За розкладом біатлону на Олімпійських іграх 2026 буде розіграно 11 комплектів нагород. Хочеться сподіватися, що серед медалістів опиняться й українці.

Автор sport.ua: Сергій Циба