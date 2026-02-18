Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні: хто представлятиме Україну, наші шанси на медалі

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
4 лютого в Італії розпочалася чергова «біла» Олімпіада з зимових видів спорту. Формально відкриття Ігор відбулося 6 лютого, але у хокеї та керлінгу змагання стартували трохи раніше. Спортивне свято триватиме до 22 лютого. На зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо прибула й делегація з України. До її складу увійшли 46 спортсменів, що виступають у 11 видах спорту:
Прапороносцем української збірної на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Мілані стала Єлизавета Сидьорко (шорт-трек). У Кортіні-д’Ампеццо цю місію виконав Владислав Гераскевич (скелетон). Цікаво, що закриття змагань відбудеться у місті Верона, на території якого не було жодних змагань ОІ. Фінальне шоу прийматиме знаменита Arena di Verona — колишній римський амфітеатр.
Судячи з заяв керівників українського спорту, будь-яка медаль стане для нашої збірної видатним досягненням. Найбільші сподівання покладаються на фрістайлістів. На минулих Іграх медальний залік Олімпіади зафіксував лише одну нагороду для України — срібло Олександра Абраменка, до речі, олімпійського чемпіона 2018, у лижній акробатиці.
Нині Абраменко — старший тренер збірної. У команді є чимало призерів Кубка світу: Дмитро Котовський, Ян Гаврюк, Катерина Коцар, Олександр Окіпнюк. Великі надії також на змагання у міксті. Хочеться сподіватися, що виступи фрістайлістів будуть відзначені й у медальному заліку Олімпіади-2026, причому неодноразово. В інших видах спорту перспективи в українців теж є, але успіх там у будь-якому випадку стане несподіваним. Загалом на Іграх буде розіграно 116 комплектів нагород.
Україна має чудові олімпійські традиції в біатлоні. Попри те, що виступи українських спортсменів у нинішньому сезоні Кубка світу дають мало приводів для оптимізму, вболівальники продовжують розраховувати на диво. Змагання з цього виду спорту прийматиме відома траса Антерсельва (Антхольц). Розклад біатлону на Олімпійських іграх 2026 року:
За розкладом біатлону на Олімпійських іграх 2026 буде розіграно 11 комплектів нагород. Хочеться сподіватися, що серед медалістів опиняться й українці.
Автор sport.ua: Сергій Циба
