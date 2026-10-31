1 757 цивільних постраждали від мін та вибухонебезпечних предметів протягом повномасштабної війни, серед них є діти. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії 1 757 людей постраждали від мін та інших вибухонебезпечних предметів. З них 510 загинули, ще 1 247 дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Дані про постраждалих озвучили у пресслужбі міністерства оборони України.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах загинули 25 хлопчиків і одна дівчинка. Ще 125 хлопців і 20 дівчат дістали поранення.

Серед цивільних найчастіше страждають пенсіонери, безробітні, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування.

Зазначимо, це лише ті випадки, які вдалося документально зафіксувати. Реальна кількість постраждалих може бути більшою.

Нагадаємо, за даними ООН протягом 2025 року в Україні внаслідок війни загинули 2514 цивільних жителів, поранень зазнали ще 12 142 людини. Аналітики зазначили, що ці показники найбільші за весь час повномасштабного вторгнення.