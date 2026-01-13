Пошуково-рятувальна операція у Тернополі. Фото: МВС

Протягом 2025 року в Україні внаслідок війни загинули 2514 цивільних жителів, поранень зазнали ще 12 142 людини, — такі втрати нарахувала моніторингова місія ООН з прав людини. Її аналітики зазначили, що ці показники найбільші за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться на сайті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU).

Загальна кількість убитих та поранених цивільних у 2025 році на 31% перевищила показники 2024 року та на 70% — дані за 2023 рік. Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль стверджує, що зростання втрат серед цивільних торік було зумовлене посиленням бойових дій вздовж лінії фронту, а також тим, що Росія почала частіше використати далекобійну зброю.

У 2025-му 63% випадків загибелі людей фіксували у прифронтових районах, з них понад 45% було 60 років та більше.

Згідно з даними місії ООН, торік кількість загиблих через удари дронами порівняно малої дальності зросла на 120%, якщо порівнювати з 2024 роком. Унаслідок цих атак обірвалися 577 життя, поранень зазнали 3288 людей. Застосування дронів малої дальності стало тим фактором, який змусив людей частіше виїздити із прифронтових районів.

“Широке використання безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для проживання… У зв’язку з припиненням надання основних послуг та руйнуванням інфраструктури в деяких громадах стало надто небезпечно навіть надавати екстрену медичну допомогу або евакуювати цивільне населення. У 2025 році багато людей, які роками терпіли військові дії, зрештою були змушені покинути свої домівки”, — зазначила Даніель Белль.

Найбільш смертоносна далекобійна атака за рік — удар по Тернополю 19 листопада. Тоді загинули не менш як 38 цивільних мешканців, зокрема восьмеро дітей. Найбільш смертоносна атака по Києву відбулася 31 липня, коли загинули 32 людини.

Нагадаємо, від серпня 2025 року цивільних на території охопленої боями Торецької громади не поменшало. Нині там досі залишаються орієнтовно 136 людей, із яких щонайменше 37 перебувають у тимчасовій окупації. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ситуацію в Торецькій громаді на початок 2026 року.