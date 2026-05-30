1 та 3 червня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, п’яти будинках у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.
Нагадаємо, протягом 2026 року на Донеччині через обстріли вже зафіксували понад тисячу пошкоджень системи газопостачання. Частина з них припала на Словʼянськ і Краматорськ. Тож стійкість подачі газу до міст цьогоріч напряму повʼязують з активними бойовими діями.