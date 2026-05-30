1 та 3 червня 2026 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

1 та 3 червня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, п’яти будинках у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

1 червня у Краматорську перекриють газ у будинках №4, 6, 8 та 10 по провулку Науковому;

також 1 червня у селищі Билбасівка не буде газу в будинках з №1 до №42 по вулиці Київській (колишній — Пушкіна) та будинках з №1 до №47 по вулиці Сонячна;

3 червня у Краматорську перекриють газ у будинку №56 по вулиці Академічній;

також 3 червня у Слов’янську не буде газу у будинку №7 по провулку Батюка.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, протягом 2026 року на Донеччині через обстріли вже зафіксували понад тисячу пошкоджень системи газопостачання. Частина з них припала на Словʼянськ і Краматорськ. Тож стійкість подачі газу до міст цьогоріч напряму повʼязують з активними бойовими діями.