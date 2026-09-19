Окупаційна армія 18 вересня 2026 року тричі вгатила КАБами по Слов’янську - 10 місцевих зазнали поранень

Наслідки удару по Слов’янську, 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Протягом 18 вересня 2026 року російська армія тричі завдала ударів 250-кілограмовими КАБами по Слов’янську. Внаслідок вибухів 10 місцевих зазнали поранень. Руйнувань зазнали відділення пошти, кафе та житлові будинки.

Про наслідки російських ударів повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Зруйновано відділення Нової Пошти, пошкоджені багатоповерхові будинки, магазини, торговельні павільйони, кафе, автівки”, — написав Вадим Лях.

Крім того, загарбники атакували приватний сектор у Словʼянську, а також села Торець і Билбасівку. Руйнувань зазнали домогосподарства і медичний заклад.

Наслідки удару по Слов’янську, 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Наслідки удару по Слов’янську, 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Наслідки удару по Слов’янську, 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня 2026 року російська армія теж била по Слов’янську та Краматорську. Рятувальники Донеччини дістали з-під завалів будинків та передали медикам трьох людей. Ще двох жителів Краматорська, яких затисло уламками стін, врятувати не вдалося.