Трьох людей врятували з-під завалів, двоє загинули: в ДСНС показали наслідки обстрілів Краматорська і Слов’янська вночі 18 вересня | Вільне Радіо

Рятувальники ДСНС гасять пожежу в приватному будинку вночі, фото: ГУ ДСНС в Донецькій області

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Трьох людей рятувальники Донеччини дістали з-під завалів будинків та передали медикам. Ще двох жителів Краматорська, яких затисло уламками стін, врятувати не вдалося.

Про наслідки атак в ночі на 18 вересня розповіли у прес-службі ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Вночі 18 вересня російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Краматорська. Внаслідок атаки пошкоджені 22 житлові будинки. У двох із них люди опинилися затиснутими будівельними конструкціями — надзвичайники врятували чоловіка та жінку. Ще двох людей дістали з-під уламків, однак врятувати їх не вдалося.

У Слов’янську окупанти обстріляли багатоквартирну житлову забудову. Пошкоджена багатоповерхівка, де чоловік опинився під зруйнованими конструкціями. Надзвичайники дістали постраждалого та передали його медикам.

Ще один удар по місту спричинив поранення двох людей. Також пошкоджено багатоквартирний та 19 приватних будинків. У двох із них виникли пожежі, які рятувальники локалізували на 140 кв. м. Однак через загрозу повторних обстрілів гасіння довелося припинити.

Рятувальники ДСНС гасять пожежу в приватному будинку, фото: пресслужба ГУ ДСНС Донеччини

Рятувальник ДСНС гасить пожежу серед руїн зруйнованої будівлі. Фото: пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області

Рятувальник ДСНС працює біля людини, яку виявили серед завалів зруйнованої будівлі. Фото: пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області

Рятувальники ДСНС дістають людину з-під завалів зруйнованої будівлі. Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області

Нагадаємо, протягом доби 17 вересня поліція зафіксувала 1 366 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних загинула одна людина, а також є поранені, зокрема дитина.