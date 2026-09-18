Де лінія фронту на Донеччині 18 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області, 17 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом доби 17 вересня поліція зафіксувала 1 366 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних загинула одна людина, а також є поранені, зокрема дитина. Розповідаємо про наслідки влучань по регіону та ситуацію на лінії фронту.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Новодонецьке, Олександрівка, села Золоті Пруди та Ясна Поляна, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 17 вересня, повідомляє поліція.

По Краматорську росіяни били 13 разів — загинула одна людина, поранені ще троє, зокрема дівчинка 2011 року народження. У місті пошкоджені шість осель та три авто.

По Слов’янську били 250-кілограмовою авіабомбою, з РСЗВ “Смерч” та третім видом зброї, який ще встановлюють. Там поранені троє мешканців, пошкоджені три багатоквартирні та 19 приватних будинків, три гаражі та ще три цивільні авто.

На Новодонецьке росіяни скинули ще три авіабомби КАБ-250 — пошкоджені 22 приватні будинки.

У Біленькому постраждали чотири оселі, а у Ясній Поляні — ще два.

У Золотих Прудах після влучання восьми дронів “Молнія-2” постраждали оселя, магазин, дві господарські споруди, їдальня та три одиниці цивільного транспорту.

Руйнувань за добу зазнали 80 цивільних об’єктів, підрахували у поліції. Серед них — 59 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни били по населених пунктах регіону 30 разів. З лінії фронту евакуювали 819 людей, зокрема 77 дітей.

Найбільше штурмів фіксували на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 10 разів атакували у бік Копанок, Греківки, Шийківки, Новоселівки, Лимана та Діброви. Спроби вклинитися в оборону відбили;

на Слов’янському напрямку російські військові провели п’ять штурмів поблизу Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки;

дві атаки російські загарбники провели на Краматорському напрямку в бік Васютинського;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 19 атак. Загарбники вели штурми поблизу Костянтинівки, а також у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного;

25 атак армійці країни-агресорки провели на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися у бік Білицького, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони повністю контролюють Лиман, а також усі підходи до нього — попри російські інформаційні вкиди. Разом із тим окупанти продовжують намагатися накопичитися малими групами. Захисники очікують, що загарбники можуть спробувати активізувати штурми бронетехнікою на відтинку із настанням осінніх туманів.