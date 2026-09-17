Лиман залишається під контролем ЗСУ — вони готуються до можливого посилення штурмів восени

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Сили оборони повністю контролюють Лиман, а також усі підходи до нього — попри російські інформаційні вкиди. Разом із тим окупанти продовжують намагатися накопичитися малими групами. Захисники очікують, що загарбники можуть спробувати активізувати штурми бронетехнікою на відтинку із настанням осінніх туманів.

Про це розповів пресофіцер 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в етері “Єдині новини”.

За його словами, попри російські вкиди щодо нібито захоплення Лимана, він повністю під контролем Сил оборони. Вони також утримують не лише місто, а й усі основні підходи до нього. Подекуди окупантам вдається проникнути до населеного пункту, однак такі групи “фактично ізольовані та не несуть серйозної загрози”.

“Місто ми контролюємо повністю. Навіть попри те, що російська пропаганда вже неодноразово заявляла про його захоплення. Ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати окупант, тому тримаємо під контролем усі підходи до Лимана.

Теоретично кілька окупантів можуть перебувати в підвалах, але глобально вони недієздатні. Будь-які спроби використати їх у пропагандистських цілях завершаться тим, що вони стануть мішенню для наших дронів”, — пояснив пресофіцер.

Разом із тим українські військові очікують, що з початком осіннього сезону погіршаться погодні умови, тож росіяни зможуть активізувати штурми із застосуванням бронетехніки.

“Від початку таких туманів осінніх, як це було і в минулому, і позаминулому році, ми очікуємо на якісь більш масові штурми, цілком можливо, з використанням бронетехніки, яка ще залишилася у загарбника”, — зазначив Ящишин.

Він зазначив, що специфіка Лиманського напрямку — постійний тиск з боку країни-агресорки. Загарбники мають безперервно підтримувати високу інтенсивність атак, бо будь-яка пауза дозволить ЗСУ посилити оборону: організувати мінування чи облаштувати нові фортифікаційні позиції. В окупантів достатньо особового складу, аби зберігати таку динаміку.

Нагадаємо, російське угруповання, яке планувало охопити з півночі “міста-фортеці” Донеччини через Святогірськ і Барвінкове, розгромлене та знищене, стверджує командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Ця заява пролунала через два дні після офіційного підтвердження наступу українських сил на Лиманській ділянці фронту, який отримав назву “Вівальді”.