Генерал Андрій Білецький заявив про розгром “північної клішні” російського угруповання на Донеччині

“Клішні” російського війська на південь та північ від Краматорська. Скриншот із мапи аналітиків DeepState

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Російське угруповання, яке планувало охопити з півночі “міста-фортеці” Донеччини через Святогірськ і Барвінкове, розгромлене та знищене, стверджує командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Ця заява пролунала через два дні після офіційного підтвердження наступу українських сил на Лиманській ділянці фронту, який отримав назву “Вівальді”.

Про результати роботи українських сил на півночі Донеччини Андрій Білецький заявив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“У росіян був задум на Донецькому напрямку: охоплення так званих “міст-фортець” (Краматорська, Слов’янська, Дружківки та Костянтинівки, — ред.) з півночі та півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі — через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло і далі… до населеного пункту Барвінкове. Там ці клішні російської армії (добропільська з півдня і святогірська з півночі) повинні були замкнутися”, — пояснив генерал.

Він зазначив, що інфільтрацію російських підрозділів у районі Добропілля зупинили ще торік, хоч і надалі у районі міста ситуація залишається напруженою.

“Північна ж “клішня” фактично розгромлена і знищена”, — підтвердив Андрій Білецький.

Він наголосив на важливості ударів по логістиці та тилах російських сил, адже в умовах сучасної війни проблеми з постачанням пального на передову безпосередньо впливають на хід бойових дій. Йдеться не лише про заправку транспорту, але і про можливість заправити генератори, без яких не буде можливості заряджати батареї дронів.

Що відомо про операцію “Вівальді” на Лиманському напрямку фронту

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня Сили оборони України завдали низки ударів по об’єктах армії країни-агресорки на тимчасово окупованій території. Під вогнем опинилися захоплені частини Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, а також територія Криму.