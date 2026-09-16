Українські військові у ніч на 16 вересня уразили на Донеччині інфраструктуру для запуску дронів: що відомо

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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У ніч проти 16 вересня Сили оборони України завдали низки ударів по об’єктах армії країни-агресорки на тимчасово окупованій території. Під вогнем опинилися захоплені частини Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, а також територія Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На Донеччині українські армійці уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Донецька, а також пункти управління БпЛА у Покровську та Старомлинівці.

У Луганській області влучили по складу боєприпасів у Довжанську та по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у Ровеньках.

Ще одну базу зберігання ПММ уразили у Бердянську на Запоріжжі. У цьому регіоні також атакували пункт управління у Покровському.

У Криму українські сили уразили літак Су-24, ступінь пошкоджень військові ще уточнюють. Окрім цього, на території півострова вдалося знищити пости технічних засобів розвідки “Гренадер”, це сталося у Суровому та Рисовому.

Нагадаємо, командир 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майор Антон Груніс загинув на війні: його на Донеччині ліквідували бійці Сил безпілотних систем. Чоловік відомий своєю участю у війні проти України, зокрема командуванням військами у боях за Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку, а також співпрацею із ПВК “Вагнер”.