Російський генерал Антон Груніс, який доповідав про захоплення Костянтинівки, загинув на війні

Антон Груніс на тлі руйнувань у Костянтинівці. Колаж від Вільного Радіо

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Командир 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майор Антон Груніс загинув на війні: його на Донеччині ліквідували бійці Сил безпілотних систем. Чоловік відомий своєю участю у війні проти України, зокрема командуванням військами у боях за Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку, а також співпрацею із ПВК “Вагнер”.

Про це повідомили російське незалежне медіа Astra, а також пропагандистське видання Anna-News. Згодом інформацію про ліквідацію Груніса підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

“Ненерала Груніса “нагородним” відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл. Сьомий підтверджений воєначальник рівня комбриг /ком.дивізії /ком.армії, відспіваний Птахами СБС. Цього разу філігранно спрацювали Птахи 427 обр СБС “Рарог”. Дякую за сумлінну службу та героїчну боротьбу, Птахи!”, — повідомив Роберт “Мадяр” Бровді.

Ліквідація генерала відбулася у Кіндратівці Донецької області.

Антон Гуніс очолив 4-ту окрему мотострілецьку бригаду у травні 2023 року, під час контрнаступу українських сил у районі Кліщіївки, що поблизу Бахмута. Тоді відбувся ракетний удар по командному центру з’єднання — загинули попередній командир бригади В’ячеслав Макаров, а також офіцери управління.

“Сьогодні бригада Груніса включає майже всіх командирів легендарної ПВК “Вагнер”, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Антон Груніс отримав звання генерал-майора 2 травня [2024] року, раніше командуючи четвертою мотострілецькою бригадою другого гвардійського Луганського армійського корпусу”, — йшлося у сюжеті російського пропагандистського медіа “Царьград” про генерала у 2025 році.

Після українського наступу 4-та окрема мотострілецька бригада Росії вела бойові дії за Часів Яр. Росія оголосила місто окупованим у липні 2025 року, однак згодом ці заяви спростували українські військові. Станом на вересень 2026-го, вважають аналітики DeepState, місто вже майже перейшло під російський контроль, однак його східні околиці належать до сірої зони.

Далі бригада Антона Груніса вела бойові дії у Костянтинівці. 4 липня 2026 року генерал-майор особисто доповідав лідеру країни-агресорки Володимиру Путіну, що місто повністю окуповане. Українські війська спростовують цю заяву та стверджують, що боротьба за місто триває.

27 серпня 2026 року, міністр оборони Росії Андрій Білоусов нагородив Антона Груніса “Золотою зіркою Героя Росії” за “мужність за героїзм”. Сам генерал тоді пообіцяв, що “всі цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті”.

Нагадаємо, Антон Груніс є одним із командирів, які брали участь у битві за Бахмут. А відтак — і одним із відповідальних за руйнування міста. До таких висновків журналісти Вільного Радіо дійшли у своєму розслідуванні “Понад пів сотні імен з тисяч: хто організовував і несе відповідальність за руйнування Бахмута”. Там ми вибудували базову ієрархію з іменами командирів різних ланок та візуалізували наслідки завоювання міста росіянами. Ознайомитися з публікацією можна за посиланням.