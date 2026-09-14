ЗСУ продовжують оборону на Костянтинівському напрямку: що відомо про бої у місті

Костянтинівська ділянка фронту на мапі бойових дій від аналітиків DeepState

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Українські підрозділи на першу половину вересня продовжують утримувати Костянтинівку та її околиці, не допускаючи повного контролю над містом російськими силами. За добу на напрямку відбуваються від семи до 22 атак.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 13 вересня розповіла пресофіцерка головного відділу безпілотних систем ДПСУ “Фенікс” Злата “Рей”.

“Українські військові продовжують обороняти Костянтинівку та її околиці. Ворожого контролю над містом немає. Подекуди йдуть бої у самому місці, але наші сили оборони швидко виявляють російські ДРГ і знищують їх”, — зазначила військова.

Вона назвала Костянтинівку одним із ключових напрямків російського наступу на Донеччині. Російська сторона з липня регулярно заявляє про встановлення контролю над містом, ілюструючи ці твердження встановленням це встановленням прапорів та поширенням відеозаписів.

За добу на Костянтинівському напрямку російські війська здійснюють до 22 атак. За словами пресофіцерки, на цій ділянці фронту час діють досвідчені українські підрозділи, що дає силам оборони України певну перевагу.

Водночас російські військові почали менше застосовувати штурми з важкою бронетехнікою, натомість намагаючись просочуватися невеликими піхотними групами. Техніку натомість вони тримають далі від лінії фронту.

“В них є проблеми з логістикою. Це пов’язано з нашими силами оборотами та роботою нашого підрозділу “Фенікс”. Основні маршрути противника під нашим вогнем, та ми контролюємо певні їхні шляхи. Через це російським військовим доводиться використовувати мотоцикли, квадроцикли та іншу невелику маневрову техніку, на якій неможливо перевозити багато людей, боєприпаси чи інший вантаж”, — розказала Злата “Рей”.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські сили мають “всі шанси” втримати вигідні рубежі оборони — так званий “пояс міст-фортець”. Разом із тим вони можуть покращити свою ситуацію на деяких напрямках фронту Донецької області. Перші результати мають зʼявитися “невдовзі”.