ЗСУ мають шанс поліпшити ситуацію на Донеччині та втримати “пояс міст-фортець”, — Білецький

Українські військові. Ілюстративне фото: GettyImages

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Українські військові мають “всі шанси” втримати вигідні рубежі оборони — так званий “пояс міст-фортець”. Разом із тим вони можуть покращити свою ситуацію на деяких напрямках фронту Донецької області. Перші результати мають зʼявитися “невдовзі”.

Про це розповів командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

За його словами, одна з ключових цілей росіян — остаточне захоплення Донецької та Луганської областей, яке дасть їм змогу завершити війну “без репутаційних втрат для себе”. Військове керівництво країни-агресорки наказало виконати цю задачу до середини квітня 2027-го, однак Кремль вимагає “закрити це питання” до початку нового року.

“Вимоги військово-політичного керівництва РФ — абсолютно фантастичні строки. Я думаю, що в українського фронту є всі шанси втримати рубежі оборони, втримати так званий “пояс міст-фортець”, покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Найближчим часом — упродовж місяця — ці покращення ми продемонструємо всьому світу і вони будуть беззаперечні”, — каже Білецький.

Що відомо про ситуацію на фронтах Донецької області

Російські війська планують зосередити свої сили на Словʼянському напрямку — він стане основним відтинком упродовж осені 2026-го. Окупанти вже намагаються вийти на рубежі Миколаївки та Оріхуватки, що може дозволити в майбутньому підійти до Словʼянська. Задля цього вони посилили атаки на місто: тепер вони щоденні.

Тим часом українські військові фіксують випадки застосування російською армією хімічної та фосфорної зброї на Костянтинівській ділянці фронту. За словами військовослужбовця бригади “Хижак” Михайла Тіміша, окупанти намагаються знищити всю досяжну їм цивільну забудову, аби позбавити українських військових можливих укриттів.

А на Лиманському напрямку російські військові дедалі частіше намагаються наблизитися до українських позицій та накопичити піхоту вночі. Водночас армія РФ активно застосовує FPV-дрони, які можуть атакувати цілі за 20–30 кілометрів від лінії фронту.

Окрім цього, на Краматорському напрямку фронту російська армія відмовилась від активних піхотних штурмів і натомість зосередилася на обстрілах міста та полюванні дронами на цивільні автівки. Втрати угруповання країни-агресорки поступово зростають, зокрема через удари українських БпЛА.

Водночас російські війська на Покровському напрямку продовжують накопичувати особовий склад у населених пунктах та шукають можливості проникнути вглиб української оборони. Окупанти намагаються викрити вогневі позиції оборонців малими піхотними групами, які самі ж прозвали “відкривачками”. Це нова тактика.

Нагадаємо, Третій армійський корпус опублікував звернення свого командувача Андрія Білецького, у якому той заперечив окупацію Святогірська. Разом з іншими бійцями він пройшов деякими вулицями міста. За словами військових, нині населений пункт є тиловою зоною корпусу.