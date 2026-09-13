На Лиманському напрямку російська піхота активніше діє вночі, — 66 ОМБр

Ситуація поблизу Лимана, 13 вересня 2026 року. Скриншот: DeepStateMap

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На Лиманському напрямку російські військові дедалі частіше намагаються наблизитися до українських позицій та накопичити піхоту вночі. Водночас армія РФ активно застосовує FPV-дрони, які можуть атакувати цілі за 20–30 кілометрів від лінії фронту.

Про ситуацію на напрямку розповів в етері “Суспільне Студія” речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

За його словами, влітку російські піхотні групи переважно діяли вдень, використовуючи густу рослинність як укриття. Тепер вони частіше намагаються наближатися до лінії бойового зіткнення та накопичувати особовий склад у темну пору доби, щоб надалі штурмувати українські позиції. Для захисту від дронів російські військові, зокрема, використовують антидронові плащі.

Водночас росіяни постійно змінюють напрямки ударів, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Одним із головних завдань українських підрозділів залишається протидія російським безпілотникам — військові збивають дрони, а також шукають та уражають позиції їхніх операторів.

Російські FPV-дрони, за словами Денисюка, працюють не лише біля лінії фронту, а й на відстані 20–30 кілометрів у тилу. Військовий стверджує, що їхні оператори атакують будь-який помічений рух, через що під удари потрапляють і цивільні. Активно російська армія застосовує й авіацію.

“Лиманський напрямок буквально щоденно засипається авіабомбами, які знищують переправи через річки Сіверський Донець та Оскіл, знищують населені пункти, знищують будь-які будівлі, які противник вважає, що там може бути наш особовий склад”, — розповів Василь Денисюк.

Через постійні обстріли та дистанційне мінування українські військові також долучаються до евакуації жителів і допомагають пораненим цивільним.

Речник 66-ї ОМБр також стверджує, що на окупованій території російські підрозділи розміщуються поруч із цивільними або безпосередньо в будинках, де залишаються люди. Через ризик для них українські військові не завжди можуть завдати удару по виявленому скупченню російських сил.

Погодні умови на напрямку поки залишаються сприятливими для пересування техніки ґрунтовими дорогами, а густа рослинність дає піхоті додаткове укриття. Водночас із нічним похолоданням російські військові дедалі частіше намагаються діяти саме в темну пору доби, зазначив Денисюк.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська тричі атакували цивільні автомобілі у Краматорську. Два удари припали на машини, які рухалися містом, ще один — на автомобілі, припарковані біля магазину. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо дістали поранень.