У Краматорську росіяни тричі атакували цивільні авто: троє загиблих, четверо поранених

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
12 вересня російські війська тричі атакували цивільні автомобілі у Краматорську. Два удари припали на машини, які рухалися містом, ще один — на автомобілі, припарковані біля магазину. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо дістали поранень.
Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.
Перший удар стався об 11:10. Російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік 1980 року народження, а жінка 1983 року народження дістала поранення.
О 12:15 російський FPV-дрон атакував автомобілі біля магазину. Внаслідок удару на місці загинув чоловік 1941 року народження. Ще двоє людей — жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження — були поранені.
За 15 хвилин російські військові знову атакували дроном майже те саме місце. Загинула жінка 1979 року народження. Чоловік 1974 року народження дістав поранення.
Пораненим надали необхідну медичну допомогу.
У Краматорській МВА наголосили, що російські війська цілеспрямовано били по цивільних автомобілях.
“Це не військові цілі. Це звичайні цивільні автомобілі. Люди їхали у своїх справах. Хтось у цей вихідний день поїхав придбати продукти для родини. І тепер цих людей немає”, — написали в адміністрації.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська атакували Краматорськ. Під час роботи на місці удару поранень дістав рятувальник ДСНС. У нього діагностували перелом ноги та опіки, наразі чоловіка доправляють до лікарні у Дніпрі.