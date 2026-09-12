У Краматорську росіяни тричі атакували цивільні авто: троє загиблих, четверо поранених

Наслідки атаки на автомобілі у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

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12 вересня російські війська тричі атакували цивільні автомобілі у Краматорську. Два удари припали на машини, які рухалися містом, ще один — на автомобілі, припарковані біля магазину. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо дістали поранень.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Перший удар стався об 11:10. Російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік 1980 року народження, а жінка 1983 року народження дістала поранення.

О 12:15 російський FPV-дрон атакував автомобілі біля магазину. Внаслідок удару на місці загинув чоловік 1941 року народження. Ще двоє людей — жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження — були поранені.

За 15 хвилин російські військові знову атакували дроном майже те саме місце. Загинула жінка 1979 року народження. Чоловік 1974 року народження дістав поранення.

Пораненим надали необхідну медичну допомогу.

У Краматорській МВА наголосили, що російські війська цілеспрямовано били по цивільних автомобілях.

“Це не військові цілі. Це звичайні цивільні автомобілі. Люди їхали у своїх справах. Хтось у цей вихідний день поїхав придбати продукти для родини. І тепер цих людей немає”, — написали в адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська атакували Краматорськ. Під час роботи на місці удару поранень дістав рятувальник ДСНС. У нього діагностували перелом ноги та опіки, наразі чоловіка доправляють до лікарні у Дніпрі.