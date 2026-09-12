У Краматорську під час повторного удару по місту поранений рятувальник ДСНС

Ілюстративне фото: ДСНС

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У ніч на 12 вересня російські війська атакували Краматорськ. Під час роботи на місці попереднього удару поранень дістав рятувальник ДСНС. У нього діагностували перелом ноги та опіки, наразі чоловіка доправляють до Дніпра.

Про це в коментарі Вільному Радіо розповів речник Головного управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

За його словами, після першої атаки бригада рятувальників приїхала на місце, аби оглянути територію.

“Перший обстріл відбувся до початку [роботи]. До місця події приїхали рятувальники, щоб спочатку обстежити місце пожежі, щоб правильно обрати напрямок, звідки подавати пожежні стволи”, — розповів Станіслав Балдін.

Під час обстеження російські війська завдали повторного удару. За попередньою інформацією, місто атакували безпілотником типу “Герань”.

Внаслідок атаки поранений один із рятувальників, у нього діагностували перелом ноги та опіки. Наразі чоловіка доправляють у лікарню до Дніпра.

“Лише один із наших рятувальників постраждав. Цивільних більше не було зареєстровано”, — сказав речник ДСНС.

Після того як минула загроза повторного обстрілу, рятувальники продовжили роботу на місці атаки.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські війська атакували центральний ринок у Слов’янську FPV-дроном. Внаслідок удару поранень дістали троє людей.