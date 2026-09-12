Російський FPV-дрон атакував ринок у Слов’янську 12 вересня: троє людей поранені

Наслідки удару російського FPV-дрона по центральному ринку Слов’янська 12 вересня. Фото: Вадим Лях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Вранці 12 вересня російські війська атакували центральний ринок у Слов’янську FPV-дроном. Внаслідок удару поранень дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, удар стався близько 10:00.

Чоловіка 1951 року народження госпіталізували. Двом жінкам медики надали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, через знеструмлення насосної станції “Води Донбасу” до Словʼянської громади припинили водопостачання. Утім, для жителів організують підвіз технічної води, також вони зможуть набрати її з бюветів.