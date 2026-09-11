Словʼянська громада залишилася без водопостачання внаслідок знеструмлення насосної станції

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Через знеструмлення насосної станції “Води Донбасу” до Словʼянської громади припинили водопостачання. Утім, для жителів організують підвіз технічної води, також вони зможуть набрати її з бюветів.

Про це повідомили в інформаційному каналі Словʼянської міської військової адміністрації.

Підвозити технічну воду жителям через зупинку водопостачання будуть працівники комунального підприємства “Словміськводоканал”.

Також словʼянці зможуть самостійно набрати її з бюветів, розташованих у районах міста. Їхній перелік можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію. Імовірно, йдеться про номер диспетчера водоканалу: (050)471-40-72. Саме його посадовці залишили як телефон для довідок у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що 11 вересня 2026 року росіяни скинули на Словʼянськ дві авіабомби. Вони влучили по скверу “Лісний”, де загинув 74-річний чоловік і дістала поранень одна жінка.

Цього ж дня повідомили, що з 14 вересня 2026 року в місті припинить роботу відділ міграційної служби. Разом із ними зачиняться відповідні підрозділи в Краматорську й Олександрівці — останні в регіоні.