Хто зруйнував Бахмут? (розслідування, імена, візуалізація)

Розслідування Вільного Радіо щодо тих, хто організовував і несе відповідальність за руйнування Бахмута. Колаж: Вільне Радіо

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Яких руйнувань зазнав Бахмут і хто віддавав накази крок за кроком зробити це? Як був організований штурм міста і хто несе найбільшу відповідальність за його знищення? І чи можна звинуватити у знищенні міста особисто Володимира Путіна?

Журналісти Вільного Радіо постаралися відповісти на якомога більше з цих питань одним матеріалом. Ми вибудували базову ієрархію з іменами командирів різних ланок та візуалізували наслідки завоювання міста росіянами.

Наскільки зруйнований Бахмут після міських боїв та обстрілів

У Бахмуті зазнали руйнувань всі 769 багатоквартирних будинків та щонайменше 84% або 13 000 із 15 487 існуючих у місті приватних будинків. Такі дані у відповіді на інформаційний запит Вільного Радіо надали у Бахмутській військовій міській адміністрації. Дані частково встановлювали дистанційно. Кількість поранених, загиблих та зниклих безвісти бахмутян під час боїв за громаду представникам ВА невідома.

Щоб оцінити масштаб, журналісти Вільного Радіо створили теплову мапу руйнувань Бахмута після окупації міста.

Методологія (натисніть, щоб побачити): Цю роботу ми виконали з допомогою штучного інтелекту. За основу взяли мапу Бахмута в Google Earth із супутниковими знімками від компанії Airbus за 2024 рік. Для аналізу руйнувань міста ми поділили Бахмут на 56 квадратів із забудовою. Потім за допомогою алгоритмів ми аналізували забудову кожного квадрата окремо та визначали стан споруд на цій ділянці міста. Результат порівнювали з тим, який вигляд мала ця ділянка до повномасштабного вторгнення Росії. Після аналізу всіх 56 квадратів забудованої частини міста ми поєднали їх в одну велику мапу. Втім, деякі споруди на мапі можуть неточно відповідати обрисам будинків, оскільки за допомогою штучного інтелекту ми аналізували руїни. Через це є похибка у відтворенні вигляду будинків на певних вулицях до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, деякі великі багатоповерхівки можуть мати вигляд двох пошкоджених будинків, бо середина споруди знищена вщент. Втім, загальна ситуація відображає стан міста після боїв за нього.

Станом на 2026 рік від Бахмута до найближчих позицій українських захисників — близько 10 кілометрів, й по будинках, в яких ховаються російські загарбники, продовжують завдавати удари. Стан забудови міста вже може бути гіршим. Але у межах цього розслідування для нас важливо зафіксувати саме руйнування, яких Бахмут зазнав через дії російських окупантів під час наступу та захоплення.

Стан споруд у Бахмуті після повної окупації міста, 2024 рік. Мапа: Вільне Радіо

Максимальна роздільна здатність мапи доступна за посиланням (відкрийте та наблизьте за допомогою інтерфейсу вашого пристрою).

Під час боїв за місто фіксували воєнні злочини, які вчиняли щонайменше окремі підрозділи у Бахмуті (зокрема, один із “вагнерівців”, Азамат Ударов, заявляв, що вони отримували накази вбивати навіть дітей та підлітків). Водночас окремої статистики по одному населеному пункту в прокуратурі не ведуть, тож надати такі узагальнені дані не змогли.

Ми прагнемо, щоб розслідування Вільного Радіо стало одним з кроків до фіксування свідчень і встановлення того, хто де був, щоб наблизити відповідальність конкретних росіян, причетних до руйнування Бахмута.

Журналісти Вільного Радіо у розслідуванні зосередилися тільки на командирах та не згадували окупантів нижчого рівня, даних про яких у мережі чимало. Адже практика міжнародних судів показує, що важливий не сам факт участі у бойових діях, а рівень відповідальності за злочини під час війни.

Стаття 28 Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачає відповідальність командира, коли він мав "ефективне командування і контроль" над підлеглими, знав про злочини, але не запобіг їм. Є приклад Душка Тадича, який був боснійським сербом і колишнім наглядачем табору “Омарська” та звинувачувався у військових злочинах. У 2000 році його засудили до 20 років ув’язнення.

Та сам факт того, що людина є командиром, ще не робить її автоматично відповідальною. Тому зазвичай після воєн міжнародні суди переслідують тих, хто віддавав накази, планував операції та мав контроль над підрозділами.

“Стаття Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за воєнні злочини, передбачає, зокрема, таку форму їх вчинення, як віддання наказу про порушення законів і звичаїв війни, тобто про вчинення воєнного злочину. Крім того, стаття 31¹ Кримінального кодексу України закріплює принцип командної відповідальності. Йдеться про випадки, коли командир знав або повинен був знати про вчинення його підлеглими воєнного злочину, але не вжив необхідних заходів для його запобігання чи припинення та не забезпечив притягнення винних до відповідальності. У такому разі командир несе кримінальну відповідальність за власну бездіяльність, зокрема за непопередження, неприпинення або непокарання воєнних злочинів, вчинених його підлеглими”, — пояснює Вільному Радіо експертка з прав людини та міжнародного гуманітарного права, співробітниця Інституту інформації, безпеки і права Наталія Хендель.

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Хто в регулярній армії Росії відповідальний за руйнування Бахмута

У перші роки повномасштабної війни в російському інфопросторі робили все, щоб імена тих, хто віддавав безпосередні накази під час бойових дій в Бахмуті (окрім публічного “обличчя” операції Євгена Пригожина), не озвучувалися. Та ми поставили собі питання: “Хто визначив, що Бахмут слід зруйнувати?”, і в пошуках відповіді побудували схематичну ієрархію.

Аналіз Вільного Радіо доводить: Бахмут знищували не випадково — російська армія та ПВК “Вагнер” проводили скоординовану військову операцію, якою на різних рівнях керували російські військові.

Найвище місце в цій ієрархії відповідальності за руйнування міста посідає президент держави-агресорки Росії Володимир Путін, адже саме він як верховний головнокомандувач РФ розпочав так звану “спеціальну військову операцію (СВО)” і саме він затверджує стратегію ведення війни в Україні.

Далі в ієрархії прийняття рішень стоїть тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який ніс відповідальність за ведення війни та залучення до неї всіх військових формувань.

За планування бойових дій відповідав начальник Генштабу Росії. За час активної фази битви за Бахмут Валерій Герасімов встиг двічі (з перервою) побути планувальником російської агресії в Україні. Він очолював Генштаб з листопада 2012 року, але з 8 жовтня 2022 року командувачем Об’єднаного угруповання військ у т.з.” СВО” був Сергій Суровікін. Про його участь у плануванні знищення Бахмута казав Євген Пригожин:

“Рішення про проведення бахмутської операції, так званої “бахмутської м’ясорубки”, було ухвалено 8 жовтня 2022 року командирами ПВК “Вагнер”. Безпосередню участь у її розробці та реалізації брав Сергій Володимирович Суровікін, коли він очолював угруповання. І тому величезну кількість рішень, які ухвалювалися, я б зарахував на його рахунок”.

Журналісти Вільного Радіо зберегли резервний запис цієї заяви Євгена Пригожина.

11 січня 2023 року Сергія Суровікіна понизили в посаді, і командувачем об’єднаних угруповань російських військ знову став Валерій Герасімов (який продовжив бути начальником Генштабу армії РФ). Суровікін тоді став заступником Герасімова.

Нижче в цій ієрархії — командування угруповання російських військ “Південь”. Саме вони відповідають за бойові дії в районі Бахмута та сусідніх населених пунктах.

Територія розподілу відповідальності армією Росії ведення бойових дій на території України у період 2023-2024 роках. Мапа з російських джерел

За час битви за Бахмут тут було два командувачі — до 23 січня 2023 року командував Олександр Дворников, а з 23 січня 2023 року до травня 2024 року командував Сергій Кузовлев.

Допомога підрозділів російської армії та бойовиків з раніше окупованих територій “вагнерівцям” була суттєвою. Наприкінці березня 2023 року найманці визнали, що не спроможні утримувати фланги Бахмута, і це завдання взяла на себе армія РФ. Крім цього були свідчення про участь десантників та спецпризначенців армії Росії й у боях в самому місті.

Формування регулярної російської армії, які брали участь в окупації та руйнуванні Бахмута, та їхні командири середньої ланки

Цей розділ побудований за принципом російської матрьошки. Спершу більше формування та командир вищого рангу, а нижче в тексті — підрозділи у підпорядкуванні. Щоб зібрати дані про конкретні персоналії журналісти Вільного Радіо проаналізували відкриті джерела: публічні офіційні джерела росіян, некрологи російських військових, статті та новини медіа, канали та сторінки у соцмережах.

Командири, залучені до операцій російської армії в Бахмуті для окупації міста (інфографіка)

Ієрархія відповідальних у регулярній армії РФ за руйнування Бахмута. Інфографіка: Вільне Радіо

Максимальна роздільна здатність інфографіки доступна за посиланням (завантажте на свій пристрій та наблизьте).

8-ма гвардійська армія РФ воювала проти ЗСУ на Бахмутському напрямку ще до залучення ПВК “Вагнер”. Це підтверджує, зокрема, некролог генерал-лейтенанта Романа Кутузова, який був першим заступником командувача армії. Його вбили 5 червня 2022 року. Завданням Кутузова було перерізати трасу Бахмут — Сіверськ. У період з листопада 2021 року до лютого 2023 року армією командував Андрій Мордвічов.

У підпорядкуванні 8 армії РФ залучали до боїв за Бахмут українців з раніше окупованих територій та росіян у складі 1-го армійського корпусу т.з. “ДНР” та 2-го корпусу т.з. “ЛНР” (про це писали Генштаб ЗСУ та ISW).

2-м корпус т.з. “ЛНР” з 24 лютого 2022 року командував Еседулл Абачов. У травні 2023 року (саме цей проміжок часу росіяни вважають “звільненням Бахмута”) Володимир Путін призначив Еседулла Абачова на посаду заступника командувача Західного військового округу армії Росії. Заступником Абачова був Євген Бровко. Він перебував на фронті, де керував діями підлеглих та загинув у травні 2023 року в районі Іванівського;

Після інтеграції бойовиків фейкових республік до армії Росії у підпорядкуванні 2 армійського корпусу т.з. “ЛНР” опинилась 4, 7, 85, 88 та 123 мотострілецькі бригади, 10 артилерійська бригада та низка окремих полків і батальйонів. Підтвердження участі у боях за Бахмут є щодо двох з них:

4-та окрема гвардійська мотострілецька бригада РФ , за даними 24-го окремого штурмового полку “Айдар” у травні 2023 року тримала позиції на південь від Бахмута в районах сіл Іванівське та Хромове. Командував бригадою на той час полковник В’ячеслав Макаров , який загинув 13 травня 2023 року в районі села Іванівське. Про нього казали , що він особисто завжди був на позиціх та брав участь у боях. Його місце зайняв полковник Антон Груніс ;

85-та окрема мотострілецька бригада армії РФ , якою з лютого 2022 року командував Олександр Горін . Заступником Горіна був Андрій Колпаков , який воював у районах Кліщіївки, Андріївки та самого Бахмута. Окупант командував розвідниками, які коригували вогонь артилерії під час битви за Бахмут. Колпакова вбили в районі Кліщіївки під час однієї з розвідувальних вилазок 8 вересня 2023 року.

Щодо 1 армійського корпусу т.з. “ДНР”, який теж опинився у підпорядкуванні 8 армії РФ, то до нього включили 1, 5, 9, 110, 114 та 132 мотострілецькі бригади, 14 артилерійську бригаду та низку окремих полків і батальйонів. Тут командував спочатку вже згаданий вище Роман Кутузов, а після 5 червня 2022 року і під час боїв за Бахмут — Сергій Примаков. На його прикладі наочно видно, що підрозділи одного корпусу були розкидані по різних напрямках, коли одна бригада 1 корпусу армії т.з. “ДНР” була у Бахмуті, а інші на Авдіївському напрямку.

Але є два виключення — 58 бригада загарбників, яка була на Бахмутському напрямку у грудні 2023 року та 132 гвардійська мотострілецька бригада РФ (сформована з українців у Горлівці та росіян, які їх підсилили), яка єдина була у районі міста під час боїв за нього. Командує бригадою полковник Сергій Наймушин.

Вже після повномасштабного вторгнення Росії окупаційна армія сформувала 3-й армійський корпус регулярної армії РФ. Спочатку його підпорядкували російському угруповання “Південь”, а після боїв за Бахмут перепідпорядкували угрупуванню “Захід”.

Командувачем 3 армійським корпусом армії РФ призначили Володимира Бєлявського. Він воював проти України на цій посаді у період з 2022 до 2023 років.

Серед підпорядкованих підрозділів 3-го корпусу участь у боях за Бахмут брала щонайменше 72 мотострілецька бригада армії РФ. З квітня 2023 року її бійці прикривали фланги угруповання біля Бахмута, поки “вагнерівці” штурмували забудову міста. Її командир Роман Вінівітін став відомим у мережі через конфлікт з найманцями ПВК “Вагнер”, коли він звинуватив їх у крадіжці військової техніки і найманці взяли його у полон. Пізніше Роман називав себе підполковником та звинувачував “вагнерівців” у катуванні російських військових. За даними командира 3-ї окремої штурмової бригади Андрія Білецького, окупанти з цієї бригади воювали в районі Андріївки на південь від Бахмута щонайменше до вересня 2023 року, коли бійці ЗСУ повідомили про розгром цього формування.

У боях у міській забудові Бахмута найманцям ПВК “Вагнер” також допомагали й російські десантники регулярної армії РФ. Про необхідність такої підтримки писали аналітики американського недержавного дослідницького проєкту Critical Threats. Командувачем десантно-повітряних сил армії РФ із червня 2022 року є Михайло Теплінський. Підтвердження участі у битві за Бахмут є щодо двох дивізій десантників армії Росії:

104-та гвардійська десантно-штурмова дивізія РФ (31-ша окрема десантно-штурмова бригада, на основі якої у серпні 2023 року створили 104-ту дивізію) — окупанти з підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту цієї дивізії брали участь у боях за Бахмут. Дивізією з 24 лютого 2022 року командував Андрій Кондрашкін . Його вбили 16 вересня 2023 року неподалік Бахмута у села Андріївка;

106-та гвардійська парашутно-десантна дивізія Росії — це стало відомо завдяки некрологу розвідника-навідника Сергія Мельникова, який у травні 2023 року стримував наступ бійців ЗСУ у районі Васюківки на північ від Бахмута. Командував дивізією у той період генерал-майор Володимир Селіверстов , якого у липні 2023 року звільнили , але через місяць повернули на посаду.

Крім десантників у битву за Бахмут залучали й спецпризначенців. Зокрема аналітики ISW писали про 346 окрему гвардійську бригаду спецпризначення генерального штабу РФ у районі міста. Російські джерела теж підтверджували участь спецпризначенців у боях за місто. Аналітики Human Rights Watch зазначали, що 346 бригада підпорядковувалась напрямку командуванню спеціальних операцій при Генеральному штабі армії РФ. Але під час війни в Україні їх підпорядковували угруповуванню “Південь”:

346-тою окремою гвардійською бригадою спецпризначення генерального штабу РФ командував Микита Сьомочкін спочатку очолював навчальну роту бригади, але потім його загін спецпризначенців штурмував Соледар, Кліщіївку та Бахмут. Він загинув 15 березня 2024 року в районі Лисичанська.

Ще на північному фланзі Бахмута були самоназвані “козаки” росіян. Зокрема батальйон “Сибір”, сформуваний з російських добровольців, переважно з Сибіру. Батальйон входив у склад “козачої” бригади “Терек”, якою у період боїв за Бахмут командував Володимир Попов, який загинув у листопаді 2023 року в районі Кліщіївки. Бригада “козаків” входила у склад “Добровольчого штурмового корпусу” росіян. Командир корпусу наразі невідомий, у медіа фігурує лише його заступник Микола Дьяконов. Підрозділи корпусу укладали контракти з міністерством оборони Росії і підпорядковувалися йому напряму.

Батальйоном “Сибір” навесні 2023 року командував Олег Ликонцев. З травня 2023 року батальйон допомагав “вагнерівцям”, тримаючи оборону на фланзі міста у районі села Ягідне. Намагаючись утримати село, майже весь батальйон окупантів загинув, а сам Ликонцев лише дістав контузію.

Окремо варті уваги ті, хто допомагав вербувати до “вагнерівців” росіян, які перебували у в’язницях. За даними проєкту OSINT-дослідників The Wagner Project це директор Федеральної пенітенціарної служби Російської Федерації Аркадій Гостєв, якого внесли до санкційного списку за допомогу Євгену Пригожину у вербуванні ув’язнених для війни в Україні та начальник Федеральної пенітенціарної служби Ростовської області Дмитро Безруких, якого теж внесли до санкційного списку за допомогу Євгену Пригожину у вербуванні ув’язнених для війни в Україні.

Згідно з російськими законами, Федеральна пенітенціарна служба Російської Федерації підпорядковується Міністерству юстиції РФ. Саме Мін’юст координує та контролює її діяльність. Міністром юстиції РФ у часи боїв за Бахмут був Костянтин Чуйченко, який обіймає цю посаду з 2020 року.

Водночас над пенітенціарною службою Росії є прямий контроль президента РФ, адже саме він призначає директора Федеральної пенітенціарної служби Російської Федерації.

Хто в ієрархії ПВК “Вагнер” відповідальний за руйнування Бахмута

Головною силою у штурмі Бахмута була приватна військова компанія “Вагнер”. Йдеться про найманців, які реалізовували штурм міста і вони не були ніяк чітко прописані в російській структурі армії та влади. Втім отримували підтримку як один з підрозділів.

Водночас очільник найманців Євген Пригожин публічно заявляв, що саме його ПВК “Вагнер” “взяла Бахмут”. Він неодноразово брав на себе відповідальність за захоплення міста.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин в одному з інтерв’ю, говорячи про кампанію із захоплення та руйнування Бахмута, казав:

“Моє політичне кредо: люблю Батьківщину та слухаюся Путіна”.

Сам же Володимир Путін у червні 2023 року заявив, що з травня 2022-го до травня 2023 року російська держава повністю фінансувала “Вагнер” і це коштувало 86,2 мільярда рублів (близько 44,7 млрд грн).

Водночас уже після захоплення Бахмута Пригожин неодноразово посилався на виконання “завдання”, не уточнюючи, чиє саме це було завдання.

Втім, наскільки високо сягав ланцюг ухвалення рішень і чи віддавав особистий наказ щодо Бахмута Володимир Путін — відкриті джерела прямо не підтверджують.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень у США пояснював, що ПВК Пригожина хоч й вважалась приватною, але насправді була тісно пов’язана з російською владою, яка використовувала їх в Україні з 2014 року для підтримки сепаратистів на Сході країни, а потім використовувала “вагнерівців” для досягнення своїх цілей у Сирії, деяких країнах Африки (Центральноафриканської Республіки, Судані, Малі, Мадагаскарі) та знову в Україні у 2022 році. Втім, ватажок ПВК “Вагнер” неодноразово звертався до тодішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і мав із ним публічний конфлікт. Тож ця структура нібито була незалежною, але отримувала озброєння та боєприпаси від Міноборони і виконувала завдання у рамках т.з. “СВО”.

За військове командування та планування у ПВК “Вагнер” відповідав Дмитро Уткін. Про те, що він особисто командував найманцям на війні проти України йдеться у санкційному документі ЄС (він під номером 201 на 56 сторінці). Розслідувачі Bellingcat знайшли свідчення того, що він (принаймні до повномасштабного вторгнення) підпорядковувався російському ГРУ (генеральному розвідувальному управлінню). Він був головним командувачем усіх сил “вагнерівців”, якому підпорядковувалися інші командири, про яких йтиметься нижче.

За російськими даними, Уткін загинув в авіакатастрофі разом з Євгеном Пригожиним у серпні 2023 року. Уткіну у травні 2023 року почав допомагати планувати операції, розподіляти ресурси та контролювати їхнє використання перший заступник командира ПВК “Вагнер” та генерал-полковник Михайло Мізинцев. Він працював у Міністерстві оборони Росії до квітня 2023 року. Потім його звільнили, і Євген Пригожин запропонував йому посаду у своїй компанії. Так Мізинцев став першим заступником Дмитра Уткіна. У травні 2023 року він відвідав Бахмут, за який ще точилися гарячі бої. Пізніше давав інтерв’ю з окупованого міста.

Водночас у розслідуванні Bellingcat йдеться, що у 2015 році Уткін доповідав Андрію Трошеву (начальнику штабу ПВК “Вагнер) про втрати свого підрозділу. Ще один доказ є в документі ООН від 2021 року в якому Уткіна називають командиром бойових підрозділів (456 сторінка), а Трошева очільником штабу. Загалом, у штабі ПВК “Вагнер” були два очільники:

начальник штабу ПВК “Вагнер” Андрій Трошев , позивний “Сєдой”;

ще один начальник штабу ПВК “Вагнер” — Ігор Суходольський , позивний “Маркс”, який отримав орден “За мужність” за участь у боях за Бахмут.

Крім того, у командуванні “вагнерівців” була окрема людина, яку в офіційному санкційному документі ЄС називали (пункт 1477) відповідальним за оперативне командування у штурмах Соледара та Бахмута. Антон Єлізаров на позивний “Лотос”, який, за даними сайту “Війна і санкції”, відповідав за координацію та планування бойових дій ПВК, а також за залучення найманців. У пресслужбі Євгена Пригожина Єлізарова називали командиром штурму Соледара. Після цього “Лотос” командував штурмом Бахмута. Про це є свідчення в інтерв’ю та статтях тут, тут і тут.

Крім вищезазначених, у руйнуванні Бахмута брали участь і льотчики армії Росії. Адже “вагнерівці” були виконавцями “на землі”, і без підтримки авіації армії РФ руйнувань у місті було б менше.

Однак ця ланка військових є однією із найзакритіших, і знайти інформацію про пілотів армії РФ, які виконували завдання у Бахмуті, з відкритих джерел не вдалося.

Водночас у ПВК “Вагнер” були й свої літаки, які вони використовували у Бахмуті. Про це говорив сам Євген Пригожин опублікувавши відео з СУ-24, коли викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель. Втім, дослідники Ukrainian Prism вказували, що станом на квітень 2023 року не було підтверджень існування окремого авіаційного крила ПВК “Вагнер”. Водночас найманці-пілоти використовували військові літаки, зокрема СУ-25 та СУ-24. І є два підтверджені пілоти ПВК “Вагнер”, які під час боїв за Бахмут працювали на бомбардувальниках:

штурман авіаційного крила ПВК “Вагнер” Володимир Нікішин , який 2 грудня 2022 року загинув у районі Кліщіївки. Того дня бійці ЗСУ пішли в контратаку, і окупанти були змушені просити авіаційної підтримки, щоб не втратити позиції. Та в момент наведення на колону техніки ЗСУ українські захисники збили літак. Нікішин загинув і згодом йому дали звання “Героя Росії”;

льотчик авіаційного крила ПВК “Вагнер” Олександр Антонов загинув разом із Володимиром Нікішиним. Антонов після ураження українськими захисниками літака нібито спрямував його на колону техніки ЗСУ, чим зупинив наступ. За це отримав звання “Героя Росії”.

Підтримувала наступ ПВК “Вагнер” й власна артилерія. Про це розповідали російським медіа й окремі анонімні артилеристи найманців, й сам Євген Пригожин публікував розмови “з полів” зі своїми артилеристами. З відкритих джерел відомо, що командували ними:

командир артилерії ПВК “Вагнер” Олександр Палящий із позивним “Чіпса”. Під час штурму Бахмута він командував 120 одиницями артилерійської техніки й фігурував у відео Євгена Пригожина тут і тут . Його головним завданням була контрбатарейна боротьба проти артилерії ЗСУ.

командир одного з артилерійських підрозділів ПВК “Вагнер” Сергій Асташев . Окупант загинув у Бахмуті в травні 2023 року.

Через закритість структури ПВК точно невідомо скільки розвідувальних загонів було у ПВК “Вагнер”. Але є інформація про командувача розвідки та щонайменше про один загін, командир якого загинув у Бахмуті:

Олексій Безруков на момент початку повномасштабного вторгнення Росії очолював розвідку ПВК “Вагнер”. Він відповідав за розвідку під час штурмів Вуглегірської ТЕС, а згодом — Соледара та Бахмута.

фігурував в інфопросторі також командир розвідувального загону ПВК “Вагнер” Андрій Тюнін із позивним “Камчатка”. Він загинув 31 березня 2023 року в боях за Бахмут. Його посаду вказували тут , тут та тут .

Найбільш масова та важлива частина нашого розслідування — командири штурмових загонів ПВК “Вагнер”. Вони не схожі на типові угруповування регулярної армії РФ. Дослідження New America виявило, що кожен загін мав від 100 до 300 найманців. Тобто за кількість солдатів це ближче до рівня одного неповного батальйона армії РФ.

Важливо наголосити, що для цього розслідування командир — це не лише конкретна людина. Це функція в системі. Якщо один командир гинув, його замінював інший, а підлеглі продовжували виконувати накази. Тому ми відстежували не лише людей, а й командні функції, які забезпечували штурм міста. Зокрема, штурмовиками найманців командували:

Євген Мосейко працював у ПВК “Вагнер”, спочатку був інструктором і готував штурмовиків. Але з літа 2022 року став командиром штурмового загону, склад якого сягав 7 тисяч найманців. Його загін захоплював трасу Слов’янськ — Бахмут і перешкоджав логістиці українських захисників. В інтерв’ю він розповідав , що його бійці захоплювали західні околиці міста. Зокрема, форсували північний ставок та захоплювали приміщення бахмутської дитячої лікарні;

командир 1-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Олександр Кузнєцов , “Ратібор”. У лютому 2023 року “Ратібор” коментував російським пропагандистам ситуацію у місті, а 20 травня 2023 року особисто встановив прапор на даху захопленої зруйнованої житлової багатоповерхівки на північно-західних околицях Бахмута та оголосив про нібито повний контроль над містом. За даними російських джерел, “Ратібор” зі своїми бійцями відіграли ключову роль під час боїв за місто;

заступник командира 1-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Руслан Члалян із позивним “Радімір”, який за участь у боях за Бахмут отримав орден “За заслуги перед Вітчизною” IV ступеня;

командир 3-го штурмового загону “вагнерівців” Борис Нижевенок із позивним “Зомбі” воював у Соледарі та Бахмуті. В інтерв’ю у лютому 2023 року він казав , що його підлеглі намагалися перерізати трасу Бахмут — Часів Яр та Бахмут — Костянтинівка, тобто оточити місто з півночі та півдня;

командир 4-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Андрій Богатов , “Бродяга”. Про його залученість у битву за Бахмут йдеться в короткому інтерв’ю російському виданню від 13 серпня 2022 року Наприкінці 2022 року він працював у “Центрі підготовки ополчення” ПВК “Вагнер” ;

другим командиром 4-го штурмового загону ПВК “Вагнер” під час боїв за Бахмут був Миколай Будько . Він брав участь у захопленні Вуглегірської ТЕС, а потім — у захопленні Бахмута;

командир 5-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Дмитро Подільський із позивним “Салем”. Під час боїв за Бахмут “Салем” нібито особисто штурмував позиції бійців ЗСУ та дістав поранення, коли його “бойова машина” знищила два танки ЗСУ, але третій танк ЗСУ влучив у техніку Подільського, і той втратив обидві ноги та праву руку. Тоді він покинув місто, а посаду командира обійняв інший загарбник;

у червні 2023 року командиром 5-го штурмового загону ПВК “Вагнер” став Володимир Китаєв із позивними “Кітаєць” та “Айсмен”. Російські правозахисники стверджували , що під його командуванням опинилися близько 800 колишніх засуджених. У квітні 2023 року російські правозахисники заявляли , що Китаєв може бути причетним до вбивства цивільних у Бахмуті та Соледарі, у тому числі дітей;

після Китаєва 5-й штурмовий загін ПВК “Вагнер” очолив окупант Володимир Тітов із позивним “Механ”. Є різні інтерв’ю про бої у Бахмуті, які він давав тут та тут . Як стверджують росіяни, Тітов був одним із перших, хто зміг зайти у Бахмут на вулицю Патріса Лумумби та закріпитися на вулиці міста;

командир 10-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Олексій Нагін із позивним “Терек”. 12 травня 2022 року він дістав тяжке поранення та втратив можливість користуватися правою рукою, але повернувся на війну та продовжив штурм у напрямку Бахмута. 20 вересня 2022 року “Терек” загинув під Бахмутом, коли разом із підлеглими штурмував позиції бійців ЗСУ;

командир 11-го штурмового загону ПВК “Вагнер” із позивним “Кефер” . Справжнє ім’я знайти не вдалося. Окупант на відео рекламував себе як командира загону та перераховував свої “заслуги”, серед яких є окупація Попасної, Лисичанська, Соледара та Бахмута;

командир 12-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Артем Чумаров із позивним “Крамниц”. Спочатку він у 2022 році був у складі командного складу ПВК “Вагнер” та відповідав за взаємодію з російською армією. З вересня 2022 року став командиром штурмовиків та брав участь у знищенні міста;

командир 13-го штурмового загону ПВК “Вагнер” Руслан Запрудський із позивним “Русіч” , про участь якого у боях за Бахмут стало відомо з його інтерв’ю у грудні 2024 року. Окупант отримував російські відзнаки за руйнування міста;

командир штурмового загону ПВК “Вагнер” Артем Матвієнко . Його штурмовий загін наступав на Вуглегірську ТЕС, а потім — на Соледар та Бахмут;

командир підрозділу ПВК “Вагнер” Віктор Бондар . Брав участь у наступі на Вуглегірську ТЕС, а потім — на Соледар та Бахмут. Воював до повного захоплення Бахмута та розпуску “вагнерівців” влітку 2023 року;

Аркадій Дорофєєв у складі штурмових загонів брав участь у штурмі Бахмута. З вересня 2023 року — командир 15-ї гвардійської бригади 2-ї загальновійськової гвардійської армії Росії.

У найнижчій ланці відповідальності — десятки тисяч окупантів рядового складу.

Ієрархія відповідальних у ПВК “Вагнер” за руйнування Бахмута. Інфографіка: Вільне Радіо

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Хто з командирів окупантів був особисто залучений до битви за Бахмут

Втрати росіян під час боїв за Бахмут неоднозначні навіть через роки. Білий дім станом на 1 травня 2023 року оцінював втрати росіян у 100 тисяч, але вбитими з них лише 20 тисяч. Британський уряд вважає, що у боях за місто загинуло близько 60 тисяч “вагнерівців” та військових регулярної армії РФ. Деякі підрозділи ЗСУ, такі як 412 бригада “Немезіс”, заявляла про 100 тисяч підтверджених вбитих та поранених росіян.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували історії бойових шляхів командування ПВК “Вагнер”, сил російської армії та бойовиків фейкових республік.

Серед понад 50 фігурантів, яких ми перераховували вище, підтвердження особистої участі у боях за Бахмут та на його околицях вдалося знайти щодо 30 фігурантів. З них — щодо 13 відомо, де саме вони були або загинули.

Зазначимо, на мапу нижче ми включили не всіх російських військових, які перебували на Бахмутському напрямку, а лише командирів, щодо яких у відкритих джерелах вдалося встановити зв’язок із плануванням, командуванням, забезпеченням або безпосереднім веденням бойових дій. Це не означає, що кожен із них автоматично несе кримінальну відповідальність за всі руйнування міста.

Наприклад, відомо, що 1-й штурмовий загін “вагнерівців” штурмував центральні квартали Бахмута, “козачий” батальйон “Сибір” стримував контратаки ЗСУ у районі Ягідного на північ від Бахмута, а десантники РФ, мотопіхота та бойовики т.з. “ЛНР” допомагали найманцям на південних околицях міста та в районі Кліщіївки.

На мапі нижче журналісти Вільного Радіо розташували, які командири точно були у Бахмуті. Вони були у місті у різні часові проміжки битви за Бахмут. Тобто, це не означає, що в один певний день боїв розташування сил росіян було таким. Але це демонструє хто точно побував у боях за Бахмут на місці.

Які командири росіян точно були у Бахмуті у період 2022-2023 років. Інфографіка: Вільне Радіо

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Як склалася доля відповідальних за руйнування Бахмута і хто з них ще може понести відповідальність у суді

Міжнародна практика показує, що розслідування воєнних злочинів можуть тривати роками, а суди — виносити заочні вироки. Серед відповідальних за руйнування міста ще живі і теоретично можуть з’явитися у суді як фігуранти:

Володимир Путін який продовжує обіймати посаду президента країни-агресорки;

Україна не бачить правових підстав визнавати Володимира Путіна демократично обраним та легітимним президентом Росії, адже останні президентські вибори у 2024 році пройшли з порушенням численних міжнародних норм та документів. Одним із головних порушень стало залучення до голосування українців, які перебувають в окупації та яких незаконно вивезли на міжнародно визнані території Росії. У МЗС вважають, що до таких людей окупанти нерідко застосовують погрози та шантаж. Щодо результатів голосування в Росії висловилися й депутати Європарламенту. Вони назвали вибори 2024 року "фарсовою виставою російської влади", яка "мала єдину мету — створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і насамперед для загарбницької війни проти України". Втім, ухвалена Європарламентом резолюція має рекомендаційний і політичний характер та не створює юридичних зобов'язань.

Валерій Герасімов на момент написання матеріалу продовжує обіймати посаду начальника Генерального штабу Збройних сил РФ;

Сергій Шойгу втратив посаду міністра оборони Росії, але продовжує працювати у владі на посаді секретаря Ради безпеки РФ;

Сергій Суровікін — живий, але після зникнення ПВК “Вагнер” його усунули від війни в Україні і, за даними російських медіа, працює в Алжирі. В інфопросторі оминають прямо вказувати його актуальну посаду, але на заходах його представляють як “керівника групи російських військових фахівців в Алжирі;

Олександр Дворников — перший командувач угруповання російських військ “Південь” за часів битви за Бахмут. Після звільнення з цієї посади фігурував у новинах у 2024 році як керівник ради “Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії”, але потім зник з інфопростору. Втім, про його смерть не повідомляли;

Сергій Кузовлев — другий командувач угруповання російських військ “Південь” за часів битви за Бахмут. Наступного місяця після оголошення окупантами захоплення міста, у червні 2023 року, Кузовлев фігурував у відео на якому нагороджував російських військових “Південного” угруповання військ. У 2025 році були повідомлення , що він нібито зник, але згодом з’явився публічно. Наразі він працює командувачем військ Московського військового округу та угруповання військ “Захід”, яке продовжує воювати проти України на Куп’янському та Лиманському напрямках. У листопаді 2025 року він звітував про нібито окупацію Ямполя на Донеччині;

Андрій Мордвічов до лютого 2023 року був командувачем 8 гвардійської армії РФ. У березні 2024 року його відзначили званням “Героя Росії” за командування штурмом Авдіївки. У 2025 році став головнокомандувачем сухопутними військами армії Росії. У травні 2026 року він приймав парад у Москві;

Михайло Мізинцев , який був першим заступником командира ПВК “Вагнер”, зник з інфопростору влітку 2023 року. У мережі немає даних про те, чи залишився він пов’язаним із військовою сферою, але й про його загибель не повідомляли;

Андрій Трошев , начальник штабу ПВК “Вагнер”, нібито не підтримав похід Євгена Пригожина на Москву, чим проявив лояльність російській владі і за що отримав від Володимира Путіна пропозицію займатися формуванням добровольчих підрозділів для участі у війні проти України. У мережі також є документ датований 23 червня 2023 року, який він підписав і в якому вже представляється “Директором захисту інтересів ветеранів локальних війн”. Подальша його доля невідома;

Ігор Суходольський , начальник штабу ПВК “Вагнер”, підписав контракт з армією РФ у 2024 році й станом на 2026 рік продовжує воювати проти України;

Антон Єлізаров, який був координатором та планувальником бойових дій найманців. У липні 2024 року з’явились чутки, що його, ймовірно, вбили у Малі . Однак підтверджень цьому не було, і у 2025 році стало відомо, що він нібито покинув ПВК “Вагнер”. У 2026 році фігурував у проросійських репортажах. Він, як “Герой Росії”, відвідує військові об’єкти, але його актуальну посаду в мережі не вказують;

Олексій Безруков , який очолював розвідку ПВК “Вагнер”, фігурував у 2024 році на зустрічах ветеранів війни та у новинах 2025 року як учасник “президентської кадрово-освітньої програми «Час героїв»”;

Євген Мосейко , командир штурмового загону найманців, у 2025 році став експертом у “Громадській палаті Краснодарського краю”. У 2026 році він працював з російськими ветеранами і давав інтерв’ю про це;

Олександр Кузнєцов , командир 1-го штурмового загону “ПВК” Вагнер”, після боїв за Бахмут “Ратібор” долучився до лав кадирівського загону спецпризначенців “Ахмат”. Станом на 2026 рік ймовірно продовжує воювати проти України;

Руслан Члалян , заступник 1-го штурмового загону “ПВК” Вагнер”, підписав контракт з Міноборони Росії і воює проти України у складі “Легіону Вагнера. Істра”. Даних про його загибель немає;

Борис Нижевенок , командир 3-го штурмового загону “вагнерівців”, продовжує воювати проти України як командир штурмової бригади “Восток” — це угруповання бойовиків т.з. “ДНР”, яке діє з 2014 року;

Андрій Богатов , командир 4-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, станом на 2025 рік проживав у Старому Осколі Бєлгородської області, де очолював військово-патріотичний центр “Воїн” та займався вихованням російської молоді;

Миколай Будько , другий командир 4-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, фігурував у новинах 2024 року як “Герой Росії” та кавалер шести орденів “За мужність”. Актуальна діяльність невідома, даних про загибель немає;

Дмитро Подільський , командир 5-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, у 2024 році став радником президента Центральноафриканської Республіки. У тому ж році фігурував у репортажі з ЦАРу. У 2025 році про нього вийшов репортаж , де він показав, як тренується попри відсутність двох ніг та однієї руки;

Володимир Китаєв , ще один командир 5-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, був найманцем до літа 2023 року. Тоді ж Володимир Путін присвоїв йому звання “Героя Росії” за бої у Бахмуті. Після цього зник з інфопростору;

Володимир Тітов , останній командир 5-го штурмового загону ПВК “Вагнер” під час боїв за Бахмут, у 2024 році став головою осередку російської партії “Справедлива Росія — Патріоти — за правду” у Янтарному окрузі Калінінградської області. Актуальної інформації про його воєнну діяльність знайти не вдалося;

“Кефер” , командир 11-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, у 2024 році вступив до окремого Істринського батальйону, де став командиром батальйону. Пропагандував вступ до цього батальйону, наголошуючи на своєму досвіді у ПВК “Вагнер”;

Артем Чумаров , командир 12-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, у грудні 2025 року дав інтерв’ю , в якому розповів, що після боїв за Бахмут і поранень списався у запас. Тепер він мешкає у Краснодарському краї, працює у місцевому законодавчому зборі та бере участь у пропагандистській програмі “Час героїв”;

Руслан Запрудський , командир 13-го штурмового загону ПВК “Вагнер”, після боїв за Бахмут продовжив воювати, але у Малі і в структурі Міноборони РФ;

Артем Матвієнко , командир штурмового загону ПВК “Вагнер”, став “Героєм Росії”, помічником голови Тульської обласної думи, а у 2025 році — партнером “Академії Михайлова”, в якій займатиметься патріотичним вихованням спортсменів та популяризацією спорту;

Віктор Бондар , командир підрозділу ПВК “Вагнер”, у 2025 році став “почесним громадянином” Губкінського міського округу Білгородської області. Нібито не бере участі у бойових діях — з 2025 року займається “суспільною та військово-патріотичною діяльністю” у місті Губкіне;

Олександр Палящий , командир артилерії ПВК “Вагнер”, служив найманцем до літа 2023 року. Потім нібито покинув військову службу та став “членом ради Асоціації ветеранів СВО”. У 2025 році фігурував у новинах, коли відвідав російський музей, бував у Кремлі, а у 2026 році виступив перед російськими дітьми у Слов’янську-на-Кубані;

Михайло Теплінський, який є командувачем десантно-повітряних сил армії РФ із червня 2022 року. 30 жовтня 2023 року він став командувачем російського угруповування військ в Україні “Днепр”. У липні 2024 року з’явилися повідомлення про нібито загибель Теплінського на війні, але достовірних підтверджень не було. У грудні 2024 року росіяни писали , що він продовжує командувати угруповуванням “Днепр”. Станом на початок 2026 року продовжував звітувати про бої підпорядкованих окупантів. У серпні вітав з “ річницею утворення військ ВДВ Росії” ;

Володимир Бєлявський у 2022-2023 роках був командувачем 3 армійського корпусу армії РФ. У 2023 році став заступником командувача 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу армії РФ. Чоловік часом фігурує у медіа, зокрема у серпні 2025 року відвідував військові навчання;

Микола Дьяконов залишається заступником командира “Добровольчого штурмового корпусу” росіян. У 2023 році залишався в районі Соледара. Часом дає інтерв’ю і фігурує у розслідуваннях ;

Аркадій Дорофєєв став командиром 15 гвардійської бригади 2-ї армії Росії. У березні 2026 року стало відомо , що його судять в Росії за “вбивство з публічною демонстрацією” злочину. У липні 2026 року його відправили у СІЗО на два місяці;

Еседулл Абачов , який командував 2-м армійським корпусом т.з. “ЛНР”, у серпні 2025 року дістав тяжке поранення у Курській області. У 2026 році були повідомлення , що він досі лікується у шпиталі;

Сергій Примаков, який командував 1-м армійським корпусом т.з. “ДНР”, втратив свою посаду, адже його місце зайняв Сергій Мильчаков. Доля самого Примакова точно невідома, у 2024 році він давав інтерв’ю російським медіа. Повідомлень про його загибель не було;

Роман Вінівітін , командир 72 мотострілецької бригади армії РФ, припинив командувати нею у червні 2023 року. Після звільнення зник з інфопростору;

Антон Груніс , командир 4 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ, продовжує воювати проти України. Станом на літо 2026 року звітував про перебіг боїв у Костянтинівці;

Сергій Наймушин щонайменше у 2025 році продовжував командувати 132 гвардійською мотострілецькою бригадою РФ, з 2024 року став генерал-майором;

командир 106 гвардійської парашутно-десантної дивізії Росії Володимир Селіверстов у січні 2024 року втратив цю посаду. Повідомлень про призначення на нові посади не було, як і заяв про смерть;

Олег Ликонцев, командир батальйону “Сибір” “козачої” бригади “Терек”. Він закінчив військову службу у 2025 році і з того часу веде цивільне життя в Росії та дає інтерв’ю. Останнє з них вийшло у травні 2026 року;

Костянтин Чуйченко продовжує обіймає посаду міністра юстиції Російської Федерації;

Аркадій Гостєв, директор Федеральної пенітенціарної служби Російської Федерації, станом на літо 2026 року продовжує працювати на цій посаді;

Дмитро Безруких, начальник Федеральної пенітенціарної служби Ростовської області, у лютому 2026 року перейшов на іншу роботу. Тепер очолює адміністрацію Центрального району міста Красноярськ.

Водночас є ті, хто вже не зможе понести відповідальність через загибель.

Російські командири та інші учасники боїв за Бахмут, які станом на середину 2026 року вже загинули. Інфографіка: Вільне Радіо

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Винних у воєнних злочинах можуть переслідувати довіку, важливі саме докази проти них та свідчення

Стосовно термінів, за якими можна залучити до відповідальності конкретних росіян за знищення Бахмута та воєнні злочини в місті, — потерпілі бахмутяни мають право на справедливість і відшкодування без строку давності. Це правило ґрунтується на:

Конвенції про незастосування встановлених законом строків давності до воєнних злочинів та злочинів проти людяності 1968 року, яку Україна підписала у 1969 році;

Європейській конвенції про незастосування строків давності щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, яку Україна підписала у 2008 році.

“Практика Європейського суду з прав людини та Міжамериканського суду з прав людини також підтверджує цей підхід і зобов’язання держав не застосовувати строки давності до міжнародних злочинів”, — каже Вільному Радіо експертка з прав людини та міжнародного гуманітарного права, співробітниця Інституту інформації, безпеки і права Наталія Хендель.

Тому експертка радить потерпілим та свідкам воєнних злочинів бути готовими до того, що без належних доказів провини не побудувати кримінальну справу та процес відшкодування збитків. Через складність цих процесів покарання для винних у воєнних злочинах при руйнуванні Бахмута може настати через багато років.

“Практика притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності свідчить, що кримінальне переслідування за такі діяння може тривати роками, а інколи й десятиліттями. Це пов’язано, зокрема, з тим, що підозрювані можуть переховуватися від правосуддя, не залишати територію держави свого громадянства або перебувати під її захистом, що ускладнює їхнє затримання та притягнення до відповідальності”, — зазначає Наталія Хендель.

Втім, попри складнощі, міжнародне правосуддя у таких кейсах зазвичай працює на пошук та покарання винних у воєнних злочинах. Тому важливо, щоб правоохоронці відкрили кримінальні провадження, збирали свідчення та якнайшвидше фіксували докази злочинів проти людяності навіть попри відсутність термінів давності для таких злочинів.