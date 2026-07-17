Будинки №97, 101 та 103 по вулиці Вартових неба у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Стан будинків у західних кварталах Бахмута продовжує погіршуватися через бойові дії. Водночас будинки у центральній частині міста майже не змінюються вже впродовж кількох років. Журналісти Вільного Радіо підготували добірку про те, який вигляд має Бахмут влітку третього року окупації. Тут є пам’ятники Другій світовій війні та будинки на вулицях Вартових неба, Корсунського, Незалежності та Зеленій.

У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у місті. Якщо ви з Бахмута, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії”. Станом на літо 2026 року для тимчасово окупованих територій немає можливості отримати компенсацію, але, ймовірно, така можливість з’явиться згодом.

Пам’ятники у Бахмуті в червні 2026 року

У червні окупанти показали, який вигляд має пам’ятник танку Т-34, присвячений воїнам-танкістам у Другій світовій війні. Загарбники пофарбували його в зелений колір та створюють враження, що доглядають бодай за чимось у Бахмуті.

Пам’ятник танку Т-34, присвячений воїнам-танкістам у Другій світовій війні, у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Також окупанти показували обеліск на меморіальному комплексі “Пагорб Слави”. За ним теж доглядають, і навіть пофарбували зірку на Вічному вогні у червоний колір (на радянський манер).

Обеліск на меморіальному комплексі “Пагорб Слави” у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Житлові будинки у районі “Літака” у Бахмуті в червні 2026 року

Забудова житлових багатоповерхівок у районі, відомому як “Літак”, зазнає дедалі більших руйнувань. Ці споруди зазнали суттєвих пошкоджень ще під час боїв за місто, але, судячи зі свіжих кадрів, навіть руїн, які залишилися від будинків, стає все менше.

Будинок №90 по вулиці Корсунського у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Споруда котельної поряд із будинком №90 по вулиці Корсунського у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Дитячий садок “Посмішка” та будинки №89 та 93 по вулиці Вартових неба у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Дитячий садок “Посмішка” та будинки №95 та 97 по вулиці Вартових неба у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки №97, 101 та 103 по вулиці Вартових неба у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №95 по вулиці Вартових неба у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

На кілька кварталів північніше окупанти зафільмували, як безпілотник атакує житлову багатоповерхівку по вулиці Ювілейній, 81.

Момент удару по будинку №81 по вулиці Ювілейній у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки у районі “Алеї троянд” у Бахмуті в червні 2026 року

Стан житлових будинків навколо Алеї троянд на західній околиці Бахмута суттєво не змінився: деякі мають вкрай знищений вигляд, і від них залишилися лише зовнішні стіни, та й то не всі, тоді як інші споруди виглядають лише пошкодженими.

Північна частина будинку №31 по вулиці Зеленій у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Південна частина будинку №31 по вулиці Зеленій у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Південна частина будинку №33 по вулиці Зеленій у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Гуртожиток Бахмутського професійного будівничого ліцею за адресою: вулиця Зелена, 38, у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля котельної (на передньому плані) та будинки №38 і №42 (позаду) по вулиці Крайній у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки у центрі Бахмута в червні 2026 року

Кадри з будинками у центрі міста ми відібрали з різних джерел. Здебільшого на них зафіксовані споруди на вулиці Незалежності, але є будинки й на сусідніх вулицях. Стан більшості з них не змінюється вже протягом кількох років.

Будівля №37 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №35 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №46 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №42 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №29 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №41 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №25 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №36 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №15 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №13 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №39 по вулиці Національної Гвардії у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №37 по вулиці Національної Гвардії у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівлі №16 та 18 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №4-А по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №50-А (відома як магазин “Золотий ключик”) по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будівля №50 по вулиці Незалежності у Бахмуті, червень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо показували, як у Бахмуті простягнулися цілими кварталами суцільні почорнілі руїни. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальні пейзажі окупованого міста.