Стан будинків у західних кварталах Бахмута продовжує погіршуватися через бойові дії. Водночас будинки у центральній частині міста майже не змінюються вже впродовж кількох років. Журналісти Вільного Радіо підготували добірку про те, який вигляд має Бахмут влітку третього року окупації. Тут є пам’ятники Другій світовій війні та будинки на вулицях Вартових неба, Корсунського, Незалежності та Зеленій.
У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у місті. Якщо ви з Бахмута, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії”. Станом на літо 2026 року для тимчасово окупованих територій немає можливості отримати компенсацію, але, ймовірно, така можливість з’явиться згодом.
Пам’ятники у Бахмуті в червні 2026 року
У червні окупанти показали, який вигляд має пам’ятник танку Т-34, присвячений воїнам-танкістам у Другій світовій війні. Загарбники пофарбували його в зелений колір та створюють враження, що доглядають бодай за чимось у Бахмуті.
Також окупанти показували обеліск на меморіальному комплексі “Пагорб Слави”. За ним теж доглядають, і навіть пофарбували зірку на Вічному вогні у червоний колір (на радянський манер).
Житлові будинки у районі “Літака” у Бахмуті в червні 2026 року
Забудова житлових багатоповерхівок у районі, відомому як “Літак”, зазнає дедалі більших руйнувань. Ці споруди зазнали суттєвих пошкоджень ще під час боїв за місто, але, судячи зі свіжих кадрів, навіть руїн, які залишилися від будинків, стає все менше.
На кілька кварталів північніше окупанти зафільмували, як безпілотник атакує житлову багатоповерхівку по вулиці Ювілейній, 81.
Будинки у районі “Алеї троянд” у Бахмуті в червні 2026 року
Стан житлових будинків навколо Алеї троянд на західній околиці Бахмута суттєво не змінився: деякі мають вкрай знищений вигляд, і від них залишилися лише зовнішні стіни, та й то не всі, тоді як інші споруди виглядають лише пошкодженими.
Будинки у центрі Бахмута в червні 2026 року
Кадри з будинками у центрі міста ми відібрали з різних джерел. Здебільшого на них зафіксовані споруди на вулиці Незалежності, але є будинки й на сусідніх вулицях. Стан більшості з них не змінюється вже протягом кількох років.