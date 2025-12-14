Який вигляд мав Бахмут із супутника в жовтні 2024 року. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Суцільні почорнілі руїни простягнулися цілими кварталами у Бахмуті замість різнокольорових споруд та охайних стежок. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальні пейзажі окупованого міста. Журналісти Вільного Радіо підготували порівняння кадрів з усіх районів Бахмута за 2022 та 2024 роки.

У грудні 2025 року сервіс супутникових знімків Google оновив кадри Бахмута. Оновлені фотографії датовані жовтнем 2024 року. Свіжіших та якісніших кадрів Бахмута із космосу у вільному доступі наразі немає.

До цього супутникові знімки міста оновлювали влітку 2022 року. Вже на них були помітні поодинокі наслідки російських обстрілів, але більша частина забудови залишалася цілою. Саме з цими зображеннями журналісти Вільного Радіо порівняли найактуальніші кадри понівеченого міста.

У 2022 році Бахмут з висоти фіксувала компанія Maxar, а у 2024-му — Airbus. Нові фото відрізняються більшою контрастністю, що дозволяє краще розгледіти руйнування.

Район “Алеї троянд” у Бахмуті на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Навесні 2023 року район “Алеї троянд” потерпав від запеклих боїв із найманцями ПВК “Вагнер”. Житлова забудова тут зазнала масштабних руйнувань.

Деякі квартали по вулицях Дніпровській (раніше — Перемоги) та Оборонців (раніше — Оборони) знищені майже вщент. Також можна оцінити із космосу стан зруйнованого Народного дому, загальноосвітньої школи №24 та професійно-технічного училища №53.

Супутникові знімки Бахмута в серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Map

На південь від “Алеї троянд” ситуація не краща: багатоповерхівки та квартали приватного сектору на вулицях Дніпровській (раніше — Перемоги), Оборонців (раніше — Оборони), Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського) та Крайній вщент зруйновані.

Частково цілими здаються лише гуртожиток колишнього професійно-технічного училища та споруди котельні “Бахмут-Енергії”.

Супутникові знімки Бахмута в серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків

Територія від Прозорого соціального офісу до дитячого табору “Вогник” має вигляд випаленої землі. Квартали приватного сектору знищені. Єдине, що відкидає тіні на цій території, — руїни житлових багатоповерхівок.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна), Світлани Решетевої (раніше — Ірини Левченко), Дніпровській (раніше — Перемоги), Ганни Барвінок (раніше — П. Осипенко) та Лесі Українки, а також Прозорий соціальний офіс і дитячий табір “Вогник”.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Будинки у приватному секторі навколо Бахмутської дитячої лікарні також знищені. Єдине, що збереглося частково, — гаражний кооператив.

На відкритих просторах досі видні вирви. Деякі розміром з приватні будинки.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Авангардній (раніше — Черняховського), Дмитра Самофалова (раніше — Толбухіна), Світлани Решетевої (раніше — Ірини Левченко), Дніпровській (раніше — Перемоги), Ганни Барвінок (раніше — П. Осипенко) та Лесі Українки, а також Бахмутська дитяча лікарня.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На схід від “Алеї троянд” бачимо вкрай пошкоджений елеватор для зберігання зерна. Видно, що попри завершення активної фази боїв у 2023 році на момент зйомки на елеваторі тривала пожежа.

Елеватор у західній частині Бахмута в серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Нового ринку” в Бахмуті на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Будівлі Бахмутської дитячої лікарні постраждали, але вціліли. Значно гірний стан сусідніх споруд на вулицях Сумській та Ювілейній, дачної ділянки “Струмочок” та відділення “Нової пошти”.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Щільна багатоповерхова забудова кварталу на вулицях Ювілейній, Іллі Ахметгарєєва (раніше — Декабристів) та Захисників України постраждала менше, ніж навколишні території. Те саме стосується й загальноосвітньої школи №18.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Останні багатоповерхівки по вулицях Ювілейній та Героїв Рятувальників (раніше — Леваневського), а також ясла-садок №49 “Кріпиш” на південно-західних околицях міста постраждали значно більше, ніж сусідні.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

“Новий ринок” та школа №12 зазнали ще більших руйнувань. Особливо виділяються будинки по вулиці Вартових неба (раніше — Чайковського), адже більшість із них знищені.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Ювілейна, Захисників України та Вартових неба (раніше — Чайковського), “Новий ринок” та школа №12.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Літака” та водоканалу в Бахмуті на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Квартал, який останнім покидали бійці ЗСУ у 2023 році, — околиці району “Скверу дружби”, де стояв літак-пам’ятник МіГ-17. Цей район — один із найбільш зруйнованих у місті.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Вартових неба (раніше — Чайковського), Корсунського та Аграрній (раніше — Вільямса), а також школа №2, “Сквер дружби” та колишній соковий завод.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На території Бахмутського індустріального технікуму з комплексу споруд частково вціліли лише кілька будівель. Те саме стосується території Благовіщенського храму.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Від забудови по вулицях Корсунській, Бориса Вальха (раніше — Івана Івкіна), Волошковій (раніше — Жуковського), Зеленого Гаю (раніше — Недєліна), Геологів, Івана Ґонти (раніше — Нахімова) та Робочій залишилися майже самі руїни. Тільки гаражний кооператив “Лісний” здається частково вцілілим.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Квартали приватного сектору по вулицях Корсунській й Комунальників навколо водоканалу знищені. Неможливо знайти жодної будівлі з цілим дахом. Споруди самого водоканалу пошкоджені частково.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район забудови “Скверу визволителів Донбасу”, УІПА та медичного училища також зазнав вкрай серйозних руйнувань.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Вартових неба (раніше — Чайковського), Академічній (раніше — Носакова) та “Скверу визволителів Донбасу”, УІПА та медичного училища.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Далі по вулиці Вартових неба (раніше — Чайковського) видно сильно зруйнований залізничний вокзал Бахмут-2 та багатоповерхівки поряд по вулиці Миколи Дяченка (раніше — Пушкіна).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Центр Бахмута на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Огляд центру міста почнемо з півночі — території заводу “Колірмет” та фармацевтичної фабрики “Фітофарм”. Згори здається, що руйнування тут не такі суттєві, як в інших районах.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Подібне враження справляють кадри території Бахмутського електротехнічного заводу та колишнього скляного заводу.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Житлові квартали від міськрайонного суду й Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування до стадіону “Металург” частково зруйновані: є пошкодження та вирви розміром з невеликі будинки.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Миру, О. Сибірцева, Незалежності, Садовій (раніше — Петровського), Національної Гвардії (раніше — Ціолковського) та Олексія Дульнева (раніше — Горбатова).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Південніше, на території від залізничного вокзалу до Палацу культури ім. Мартинова та центрального ринку, руйнування більш суттєві. Якість знімків дозволяє детально роздивитися масштаби боїв.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Миру, О. Сибірцева, Незалежності, Садовій (раніше — Петровського), Наталі Кравченко (раніше — Лермонтова), Свободи та Василя Першина (раніше — Комсомольська), а також Палац культури імені Мартинова та центральний ринок.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Південніше, на ділянці від стадіону “Авангард” до школи №5 приватний сектор знищений вщент.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Благовіщенській, Бахмутській, Маріупольській, Енергетиків (раніше — Тітова), Севастопольській, Броварській (раніше — Піонерська), Кінній (раніше — Спартаківська), Різдвяній (раніше — Куйбишева), Садовій (раніше — Петровського).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Суцільне руйнування охопило й приватні будинки у кварталах між школою №1 та шкірно-венерологічним диспансером, а також у районі дамби колишнього цегельного заводу.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Південній, Бахмутського козацтва (раніше — Пролетарська), Арона Китаєва (раніше — Червонофлотська), Медовій (раніше — Червонознаменна), Лікарняній та Садовій (раніше — Петровського).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Селище Опитне на півдні Бахмута на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Будинки в селищі Опитному по вулицях Незалежності, Великій Троїцькій, Малій Троїцькій, Другій Набережній, Петра Калнишевського, Дослідній, Новій та Луговій теж зруйновані, як і споруди підприємства “Умвельт”.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Забахмутка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Оновлені знімки Бахмута охоплюють східні квартали міста, які місцеві називали Забахмуткою. Більша частина будинків потрапила на нові зображення, однак кадри споруд на околицях не оновили.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Мостовій (раніше — Ростовська), Східній, Фортечній (раніше — Першотравнева), Кооперативній, Степовій, Коцюбинського, Франка, Липневій (раніше — Добролюбова), Івана Котляревського (раніше — Толстого), Василя Гайворонського (раніше — Орджонікідзе), Абрикосовій (раніше — Енгельса), Героїв Небесної Сотні (раніше — Ватутіна), Бориса Грінченка (раніше — Щербакова), Червоній, Щедрій (раніше — Калініна), Кооперативній та Добровольців (раніше — Партизанська).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Знімки району Донецького університету економіки та права мають гіршу якість. Оцінити стан споруд важче через темніші кадри, які, ймовірно, робили ввечері.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Донецький університет економіки та права та будинки по вулицях Олекси Тихого (раніше — Горького), Червоній, Щедрій (раніше — Калініна), Кооперативній, Бориса Грінченка (раніше — Щербакова), Героїв Небесної Сотні (раніше — Ватутіна), Абрикосовій (раніше — Енгельса), Василя Гайворонського (раніше — Орджонікідзе), Керамічній (раніше — Гаршина), Івана Котляревського (раніше — Толстого), Дмитра Яворницького (раніше — Чернишевського), Липневій (раніше — Добролюбова), Франка, Коцюбинського та Федора Максименка (раніше — Тевосяна).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

У північно-західних кварталах міста серед руїн ще можна розгледіти окопи.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Територія заводу м’ясокомбінату та будинки по вулицях Алебастровій, Другій Трояндовій, Журналістів (раніше — Рабкорівська), Трояндовій (раніше — Фрунзе), Підгірній, Зарічній, Володимира Вернадського (раніше — Сількорівська), 8-го березня, Загородній, Деконівській (раніше — Свердлова), Шевченка, Силікатній, Глиняній та Михайлівській.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Стан приватних кварталів у районі колишнього молокозаводу такий самий, як і на інших вулицях Забахмутки.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Територія молокозаводу та будинки по вулицях Зарічній, Володимира Вернадського (раніше — Сількорівська), 8-го березня, Загородній, Шевченка, Совхозній, Молодіжній та провулках Першому, Другому та Третьому Шевченка.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Ступки” в Бахмуті на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Стан району “Ступки” на північних околицях міста оцінити легше, оскільки фотографії зроблені за денного світла. Майже всі будинки тут зазнали руйнувань.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Школа №9 та будинки по вулицях Свято-Георгіївській (раніше — Тухачевського), Дружби, Сонячній, Льотчиків, Харківській, Хмельницького, Просвіти (раніше — Ангеліної), а також у провулках Другому Дружби, Першому Танкістів, Другому Танкістів та Третьому Танкістів.

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На найпівнічніших вулицях Бахмута місцями важко розібрати обриси колишніх будинків — вони майже повністю зруйновані. Втім, порівняльна графіка дозволяє співставити стан кожного будинку.

Перелік вулиць і об’єктів на цій графіці можете дізнатись, натиснувши тут. Будинки по вулицях Миколи Леонтовича (раніше — Шаляпіна), Івана Богуна (раніше — Ушакова), Івана Паторижинського (раніше — Постишева), Свято-Георгіївській (раніше — Тухачевського), Харківській, Квітковій (раніше — Раскова), Леся Курбаса (раніше — Миколаєва) та провулок Ізюмський (раніше — Можайського).

Бахмут у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Раніше журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри з упізнаваними пам’ятками та житловими будинками західного району Бахмута. Так, уперше за час окупації міста стало можливо побачити район залізничного вокзалу та окремі вулиці західного району.

В іншій добірці можна побачити район “Алеї троянд”: дитячий табір “Вогник”, кафе-готель “Омега” та профілакторій.

Також ми показували, який вигляд має меморіальний комплекс “Пагорб Слави”, Всіхсвятський храм та пам’ятник Кіндрату Булавіну в Бахмуті.

Крім того, наші журналісти виявили, що пам’ятник козаку-солевару на “Алеї троянд” у західному районі Бахмута зник.

Також ви можете подивитися, який вигляд має Маріупольське кладовище на півдні міста.