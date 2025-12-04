Маріупольське кладовище у Бахмуті, листопад 2025 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

У листопаді 2025 року російські окупанти опублікували кадри з Бахмута. Зокрема, один із загарбників пройшовся повз Маріупольське кладовище, розташоване на південних околицях міста. Якість відео не дає можливості побачити прізвища на всіх пам’ятниках, але деякі все ж читаються. Показуємо, який вигляд має кладовище.

У якому стані надгробки Маріупольського кладовища у Бахмуті в листопаді 2025 року

Деякі надгробки пошкоджені, але є й ті, що вціліли. Те саме стосується й лавок: частина з них переламана, але на окремих ще можна посидіти.

Місцями надгробки залишилися цілими, але таблички з іменами перекосилися від вибухових хвиль.

Зазначимо, тепер є можливість порівняти актуальні кадри з кладовища з тим, який вигляд воно мало до повномасштабного вторгнення Росії.

Ми розповідали, які історії зберігає Маріупольське кладовище Бахмута. Незвичну екскурсію для нас провів тодішній завідувач відділу Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький. Ми неспішно пройшлися центральною алеєю та роздивилися пам’ятники, надгробки й написи на них.

Ще більше історій про похованих на Маріупольському кладовищі бахмутян журналісти Вільного Радіо підготували на Радоницю 2022 року. Це був останній рік, коли цивільні ще могли його відвідати.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри з упізнаваними пам’ятками та житловими будинками західного району Бахмута. Так, уперше за час окупації міста стало можливо побачити район залізничного вокзалу та окремі вулиці західного району.