Пам’ятник козаку-солевару в Бахмуті до повномасштабного російського вторгнення. Фото: Вільне Радіо

Пам’ятник козаку-солевару, який стояв на “Алеї троянд” у західному районі Бахмута, зник. Про це стало відомо з відео, викладеного окупантами у листопаді 2025 року. Розповідаємо, коли востаннє пам’ятник можна було побачити в окупованому місті та яка історія його появи.

У Бахмуті за невідомих обставин зник пам’ятник козаку-солевару на “Алеї троянд”

У листопаді 2025 року російські окупанти опублікували відео з прогулянкою “Алеєю троянд” у західній частині Бахмута.

Територія “Алеї троянд” у західній частині Бахмута, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Оператор зафільмував свою прогулянку вгору від колонади з написом “Алея троянд”, яка після обстрілів залишилася без літер. На кадрах можна побачити, що колись доглянута площа поросла бур’янами.

Територія “Алеї троянд” у західній частині Бахмута, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Коли оператор підходить до круглої клумби, стає очевидним, що тут бракує пам’ятника козаку-солевару. Він мав стояти одразу за клумбою, але на відео видно лише кущі та траву.

Територія “Алеї троянд” у західній частині Бахмута, листопад 2025 року. Червоним позначена орієнтовна територія, де мав стояти пам’ятник козаку-солевару. Фото з окупаційних джерел

На архівних фото бачимо, що пам’ятник розташовувався посеред брукованої площі за кілька метрів від круглої клумби.

Пам’ятник козаку-солевару у Бахмуті до повномасштабного вторгнення. Фото: Вільне Радіо

Востаннє пам’ятник козаку-солевару в Бахмуті журналісти Вільного Радіо бачили на кадрах із безпілотника у жовтні 2023 року. Тоді роздивитися стан скульптури було неможливо, але було видно, що вона стоїть на своєму місці — тобто її не знищили чи викрали.

Для довідки: Офіційно за документами у жовтні 2023 року в Бахмуті ще тривали бої. Місто визнають окупованим з 13 грудня 2023 року. Втім, за даними аналітиків та активістів, західні околиці Бахмута, де був розташований пам’ятник козаку-солевару, російська армія захопила ще у квітні того року.

Пам’ятник козаку-солевару у Бахмуті в жовтні 2023 року. Фото: Viber/Посёлок Цветмет Соседи

Тож можна припустити, що пам’ятник зник у період між жовтнем 2023 року та листопадом 2025 року.

Яка історія пам’ятника козаку-солевару у Бахмуті

Пам’ятник козаку-солевару відкрили у Бахмуті у вересні 2018 року. Його встановили на “Алеї троянд”, або, за попередньою назвою, бульварі Металургів, який тоді перебував на реконструкції. Скульптура не мала конкретного прообразу, тож її присвятили збірному образу засновників міста — козакам-солеварам.

Історія солеваріння у Бахмуті почалася тоді, коли козак Омелян Бірюков із Тора (сучасного Слов’янська) розвідав на території майбутнього Бахмута соляні джерела. Випарювати сіль із них було вигідніше, ніж на Торських озерах, адже її концентрація тут була вищою. Так серед степу у 1683 році на річці Бахмутці виникла перша солеварня. З часом навколо неї виросло поселення — Бахмутська слобода. В окремі роки сюди сходилося до 10 тисяч солеварів.

Пам’ятник козаку-солевару у Бахмуті до повномасштабного вторгнення. Фото: Вільне Радіо

Пам’ятник козаку-солевару у Бахмуті до повномасштабного вторгнення. Фото: Вільне Радіо

