Підтримайте Вільне Радіо
У пам’ятника геологу в центрі Бахмута, ймовірно, зникла голова. Це одна зі змін, які видно на кадрах прогулянок російських окупантів центром міста. Вони показали меморіальний комплекс “Пагорб Слави”, Всіхсвятський храм, пам’ятник Кіндрату Булавіну, деякі споруди навчальних закладів та житлові багатоповерхівки. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри центру міста у листопаді 2025 року.
У серпні та вересні 2025 року російські окупанти майже не публікували кадри з Бахмута. У жовтні та листопаді загарбники почали показувати прогулянки різними районами міста. Це не професійні репортажі, тому якість матеріалів невисока. У цьому матеріалі журналісти Вільного Радіо зібрали найбільш впізнавані точки центральних районів міста.
Серед руїн у центрі Бахмута вирізняється погруддя Кіндрата Булавіна. Судячи з фотографій, попри обстріли скульптура залишилася майже не пошкодженою.
Минулого разу ми бачили погруддя у квітні 2024 року, і відтоді воно не змінилося.
Після огляду пам’ятника окупант на відео каже, що зараз покаже ще один пам’ятник і пропонує глядачам самим оцінити, наскільки це “нєлєпо”. Росіянин демонструє православний хрест, який просто увіткнули в бруківку на площі перед торгівельним центром “Астрон”. Релігійний знак він називає “пам’яткою незалежної України жертвам Голодомору”. Але це неправда — хреста ніколи не було на площі, коли Бахмут був вільним. Його встановили самі загарбники після окупації міста. У мережі є відео з установкою хреста в листопаді 2023 року. Це можна пояснити регулярними ротаціями російських підрозділів у Бахмуті, які проводять так, що нові солдати армії загарбників не знають, чим займалися їхні попередники.
Поряд зі зруйнованою будівлею Донецькгеології стоїть пам’ятник геологу. Якість відео погана, втім можна роздивитись, що в геолога вже немає голови. У квітні 2024 року вона ще була.
Про те, що Храм Усіх Святих у Бахмуті згорів, відомо з квітня 2024 року. Тепер з’явилися свіжі кадри зсередини релігійної споруди.
Лише деякі ікони ще на своєму місці. На місці більшості лишилися порожні місця.
Сусідні релігійні споруди також постраждали від бойових дій.
Поряд з обеліском і досі квітнуть троянди.
Сходинки до меморіального комплексу пошкоджені, а поруч валяються дорожні знаки.
Сам обеліск показали лише з боку, але видно, що він цілий і обвішаний російськими та радянськими прапорами, які майорять на вітру.
Самі споруди магістральної електричної мережі “Укренерго” побачити не вдалося, але пошкодження не оминули й цього району міста.
Подекуди між стовпами все ще тягнуться дроти.
Другий корпус коледжу мистецтв ім. Карабиця відремонтували у Бахмуті 2018 року. Тепер він зруйнований.
Від споруди №17 на вулиці Свободи майже нічого не залишилося.
Гуртожиток місцевого медичного коледжу наразі пошкоджений частково. Багатоповерхівки навколо фонтану в центрі міста теж стоять, але мають пошкодження.
Поряд із підірваною будівлею виконкому є прибудова, в якій була столова. Це єдине, що вціліло від головної споруди місцевих органів влади.
Здалеку видно зовнішні стіни Палацу культури імені Мартинова. Стіна бежевого кольору оманлива — всередині палац вигорів вщент.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри з упізнаваними пам’ятками та житловими будинками західного району Бахмута. Так, уперше за час окупації міста стало можливо побачити район залізничного вокзалу та окремі вулиці західного району.
Іншу добірку ми готували про район “Алеї троянд”, де вдалося побачити дитячий табір “Вогник”, кафе-готель “Омегу” та профілакторій.
Також ми виявили, що пам’ятник козаку-солевару, який стояв на “Алеї троянд” у західному районі Бахмута, зник.
Ще журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Маріупольське кладовище на півдні міста.