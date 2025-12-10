Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

У пам’ятника геологу в центрі Бахмута, ймовірно, зникла голова. Це одна зі змін, які видно на кадрах прогулянок російських окупантів центром міста. Вони показали меморіальний комплекс “Пагорб Слави”, Всіхсвятський храм, пам’ятник Кіндрату Булавіну, деякі споруди навчальних закладів та житлові багатоповерхівки. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри центру міста у листопаді 2025 року.

У серпні та вересні 2025 року російські окупанти майже не публікували кадри з Бахмута. У жовтні та листопаді загарбники почали показувати прогулянки різними районами міста. Це не професійні репортажі, тому якість матеріалів невисока. У цьому матеріалі журналісти Вільного Радіо зібрали найбільш впізнавані точки центральних районів міста.

Пам’ятник Кіндрату Булавіну у Бахмуті у листопаді 2025 року

Серед руїн у центрі Бахмута вирізняється погруддя Кіндрата Булавіна. Судячи з фотографій, попри обстріли скульптура залишилася майже не пошкодженою.

Минулого разу ми бачили погруддя у квітні 2024 року, і відтоді воно не змінилося.

Пам’ятник Кіндрату Булавіну у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Після огляду пам’ятника окупант на відео каже, що зараз покаже ще один пам’ятник і пропонує глядачам самим оцінити, наскільки це “нєлєпо”. Росіянин демонструє православний хрест, який просто увіткнули в бруківку на площі перед торгівельним центром “Астрон”. Релігійний знак він називає “пам’яткою незалежної України жертвам Голодомору”. Але це неправда — хреста ніколи не було на площі, коли Бахмут був вільним. Його встановили самі загарбники після окупації міста. У мережі є відео з установкою хреста в листопаді 2023 року. Це можна пояснити регулярними ротаціями російських підрозділів у Бахмуті, які проводять так, що нові солдати армії загарбників не знають, чим займалися їхні попередники.

Православний хрест загиблим росіянам у центрі Бахмута у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

У пам’ятника геологу у Бахмуті зникла голова

Поряд зі зруйнованою будівлею Донецькгеології стоїть пам’ятник геологу. Якість відео погана, втім можна роздивитись, що в геолога вже немає голови. У квітні 2024 року вона ще була.

Пам’ятник геологу у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Всіхсвятський храм в Бахмуті у листопаді 2025 року

Про те, що Храм Усіх Святих у Бахмуті згорів, відомо з квітня 2024 року. Тепер з’явилися свіжі кадри зсередини релігійної споруди.

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Лише деякі ікони ще на своєму місці. На місці більшості лишилися порожні місця.

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Сусідні релігійні споруди також постраждали від бойових дій.

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Меморіальний комплекс “Пагорб Слави” у Бахмуті у листопаді 2025 року

Поряд з обеліском і досі квітнуть троянди.

Меморіальний комплекс “Пагорб Слави” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Сходинки до меморіального комплексу пошкоджені, а поруч валяються дорожні знаки.

Меморіальний комплекс “Пагорб Слави” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Меморіальний комплекс “Пагорб Слави” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Сам обеліск показали лише з боку, але видно, що він цілий і обвішаний російськими та радянськими прапорами, які майорять на вітру.

Меморіальний комплекс “Пагорб Слави” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Територія Бахмутського РЕСу та вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року

Самі споруди магістральної електричної мережі “Укренерго” побачити не вдалося, але пошкодження не оминули й цього району міста.

Споруди магістральної електричної мережі “Укренерго” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Подекуди між стовпами все ще тягнуться дроти.

Споруди магістральної електричної мережі “Укренерго” у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Двоповерхівка №24 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Магазин “Бембі” по вулиці Свободи №1 у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Двоповерхівка за адресою вулиця Свободи,20 у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Другий корпус коледжу мистецтв ім. Карабиця відремонтували у Бахмуті 2018 року. Тепер він зруйнований.

Навчальний корпус №2 коледжу культури і мистецтв ім. І. Карабиця у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Від споруди №17 на вулиці Свободи майже нічого не залишилося.

Будинок №17 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №18 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Гуртожиток місцевого медичного коледжу наразі пошкоджений частково. Багатоповерхівки навколо фонтану в центрі міста теж стоять, але мають пошкодження.

Будинок №15 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №14 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №11 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівка №7 по вулиці Свободи у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівка №19 по вулиці О. Сибірцева у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Поряд із підірваною будівлею виконкому є прибудова, в якій була столова. Це єдине, що вціліло від головної споруди місцевих органів влади.

Столова біля виконкому у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівка №42 по вулиці Миру у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівка №53 по вулиці Миру у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Здалеку видно зовнішні стіни Палацу культури імені Мартинова. Стіна бежевого кольору оманлива — всередині палац вигорів вщент.

Палац культури імені Мартинова у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Ще журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Маріупольське кладовище на півдні міста.